Тихоокеанский флот празднует свой 278-й день рождения

21 мая в частях и соединениях Тихоокеанского флота отметят 278-ю годовщину образования морских сил на Дальнем Востоке России. Эта дата исторически считается днем рождения Тихоокеанского флота.

Торжественные мероприятия по случаю 278-летия ТОФ начнутся в 9.00 с построения экипажей и подъема военно-морских стягов, флагов расцвечивания и праздничных митингов. В 11.00 на Корабельной набережной у мемориала "Боевая слава ТОФ" командование флотом, моряки-тихоокеанцы, а также ветераны ТОФ возложат венки и цветы к Вечному огню. В 17.00 в Доме офицеров флота пройдет торжественное собрание.