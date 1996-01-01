Геннадий Онищенко проведет совещание с руководителями региона

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко планирует визит в Приморский край, где проведет совещание с руководителями региона. Об этом он заявил 19 мая в программе "Доброе утро, Россия!" на телеканале "Россия".

Интервью главы Роспотребнадзора касалось заболевания, вызванного высокопатогенным вирусом гриппа (А/H1N1), оно зарегистрировано уже в 40 странах мира.

- В настоящее время мы рекомендуем воздержаться от поездок в США, Канаду, Мексику и Испанию, - заявил Геннадий Онищенко. - В Российской Федерации пока случаев этого заболевания не зарегистрировано. Предприняты все меры по недопущению завоза и распространения инфекции на территорию страны.

Международный аэропорт Владивосток принимает борты из Японии, Китая и Южной Кореи, где зафиксировано заболевание этим опасным вирусом. А значит, существует опасность заноса гриппа штамма "Калифорния 04/2009" в Приморский край.

В крае приняты необходимые меры, чтобы не допустить проникновения опасного вируса: проведен расчет необходимого количества средств для проведения лечения и дезинфекции в случае возникновения заболевания гриппом, лечебно-профилактические учреждения обеспечены необходимым запасом защитных средств, проводится инструктаж руководителей туристических фирм по мерам безопасности. На территории края имеется необходимая лабораторная база для диагностики гриппа, сообщает PrimaMedia.Ru.