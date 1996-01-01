Манго поможет быстро похудеть

Новые исследования показывают, что экстракт манго имеет удивительную способность снижать вес и регулировать уровень так называемого "плохого" холестерина.

Специалисты протестировали экстракт из семян этого растения и выяснили, что его натуральные компоненты способны регулировать метаболические процессы в организме.

В тестах приняли участие 102 человека, вес которых превышал норму. Все испытуемые принимали экстракт манго два раза в день в течение 10 недель. Кроме того, никто из них не придерживался никакой специальной диеты во время эксперимента и вел привычный образ жизни.

В результате все участники эксперимента сбросили в среднем 10 килограммов. У всех испытуемых было замечено снижение уровня холестерина и сахара в крови.

Сейчас специалисты продолжают исследовать действие экстракта манго и планируют выпустить препарат на его основе, который поможет бороться с лишним весом, сообщают Новости RIN.ru.