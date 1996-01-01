Риск слабоумия зависит от размера живота

Люди, имеющие большой живот в 40 лет, чаще страдают болезнью Альцгеймера и другими формами слабоумия в пожилом возрасте, сообщает журнал Neurology.

Специалисты исследовательского центра из Kaiser Permanente (Калифорния) измеряли толщину подкожного жирового слоя на животе у 6583 добровольцев в возрасте от 40 до 45 лет. Наблюдение за ними велось в течение 36 лет.

За это время у 16% участников была диагностирована болезнь Альцгеймера либо другое заболевание, сопровождающееся слабоумием. Анализ данных показал, что сочетание избыточного веса и большого живота увеличивало риск развития слабоумия в 2,3 раза. Люди, страдающие ожирением и имеющие большой живот, заболевали слабоумием в 3,6 раза чаще, чем люди с нормальными весом и объемом талии. Более того, большой живот способствовал развитию слабоумия даже при нормальной массе тела - в этом случае риск заболевания увеличивался на 90%.

Причина взаимосвязи между размером живота и слабоумием точно не известна. Возможно, определенную роль играют повышенное артериальное давление, сахарный диабет и высокий уровень холестерина, которые нередко выявляют у людей с избыточным жировым слоем в области живота, полагают ученые.