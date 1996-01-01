Бюджетная добавка на медицину

Краевой бюджет увеличил расходы на ремонт специализированных учреждений здравоохранения.

63,3 млн рублей запланировано в бюджете Приморского края на капитальный ремонт краевых учреждений здравоохранения в 2009 году. В прошлом году на эти цели было выделено 53 млн краевых средств.

Как сообщили в департаменте здравоохранения края, деньги будут направлены в учреждения, оказывающие специализированную медицинскую помощь населению. В этом году капитальный ремонт начнется в краевых психиатрических больницах в Уссурийске, Заречном, Находке, а также краевой клинической больнице №1 и госпитале ветеранов войн.

В краевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Приморском крае" также предусмотрены средства на строительные работы в учреждениях здравоохранения. Дополнительные три миллиона рублей получит краевая психиатрическая больница №2 в Заречном, 20 млн рублей направлены на реконструкцию краевого диспансера и строительство пристройки к радиологическому корпусу на два каньона (40 коек). Еще 50 млн рублей предусмотрено на начальный этап строительства краевой клинической психиатрической больницы во Владивостоке.

Вместе с тем, муниципальные образования активно выделяют средства на ремонтные и строительные работы своих больниц и поликлиник из местных бюджетов. К примеру, на приведение в порядок больниц в Артеме из местного бюджета в прошлом году было выделено 36 млн рублей. Были начаты ремонтные работы в городской больнице №1, обновились кабинеты и поставлено новое оборудование в больнице №2.

В детской городской больнице ведутся работы по созданию здесь отделения детской кишечной инфекции. Это будет первое в Артеме отделение такого профиля.