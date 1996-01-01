Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бюджетная добавка на медицину
Краевой бюджет увеличил расходы на ремонт специализированных учреждений здравоохранения.
63,3 млн рублей запланировано в бюджете Приморского края на капитальный ремонт краевых учреждений здравоохранения в 2009 году. В прошлом году на эти цели было выделено 53 млн краевых средств.
Как сообщили в департаменте здравоохранения края, деньги будут направлены в учреждения, оказывающие специализированную медицинскую помощь населению. В этом году капитальный ремонт начнется в краевых психиатрических больницах в Уссурийске, Заречном, Находке, а также краевой клинической больнице №1 и госпитале ветеранов войн.
В краевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Приморском крае" также предусмотрены средства на строительные работы в учреждениях здравоохранения. Дополнительные три миллиона рублей получит краевая психиатрическая больница №2 в Заречном, 20 млн рублей направлены на реконструкцию краевого диспансера и строительство пристройки к радиологическому корпусу на два каньона (40 коек). Еще 50 млн рублей предусмотрено на начальный этап строительства краевой клинической психиатрической больницы во Владивостоке.
Вместе с тем, муниципальные образования активно выделяют средства на ремонтные и строительные работы своих больниц и поликлиник из местных бюджетов. К примеру, на приведение в порядок больниц в Артеме из местного бюджета в прошлом году было выделено 36 млн рублей. Были начаты ремонтные работы в городской больнице №1, обновились кабинеты и поставлено новое оборудование в больнице №2.
В детской городской больнице ведутся работы по созданию здесь отделения детской кишечной инфекции. Это будет первое в Артеме отделение такого профиля.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Рубль упадет и очень сильно
- "Русагро" идет на убой