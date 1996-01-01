Не хватайтесь за таблетки

Даже если у вас не самое лучшее настроение, не спешите хвататься за антидепрессанты, призывают ученые.

По мнению исследователей, с людьми, которые глотают таблетки горстями, чаще происходят несчастные случаи. Все дело в том, что препараты от депрессии и подавленного настроения мешают сконцентрироваться, снижают внимание и приводят к общему сбою нормальной работы мозга.