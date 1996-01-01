Устали? Дышите лимоном!

У людей, работающих на компьютерах, особенно большой нагрузке подвергаются глаза. Напряжение глаз сказывается на физическом и умственном состоянии человека и может до 90% снизить способность думать и концентрировать внимание. Все это ведет к преждевременному износу нервной системы.

Японские психологи попробовали насыщать воздух рабочих помещений ароматами. Опыты показали, что запахи лимона и эвкалипта повышают работоспособность и снижают сонливость, вызванную перенапряжением. Подвергнув ряду тестов операторов компьютеров, они выяснили, что при насыщении воздуха запахом лаванды количество ошибок при работе на клавиатуре снижается на 20%. Аромат жасмина еще более полезен - ошибок становится меньше на 30%. Чемпионом же стал обыкновенный лимон - погрешностей стало вдвое меньше.