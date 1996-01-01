Криминальная трансплантация: реальность или миф?

Спрос на операции по пересадке органов заметно превышает их предложение. Пациенты вынуждены годами стоять в очереди на операцию, и многие умирают, так ее и не дождавшись. При этом есть немало желающих продать себя "на запчасти" - их объявления можно найти на сайтах, а СМИ периодически публикуют страшилки о "черных" трансплантологах и похищениях детей с целью изъятия их органов.

Современной хирургии под силу пересадка сердца, печени, почек, тонкой кишки, трахеи, легких, роговицы глаза и еще более десятка органов и тканей. Но в рейтинге самых продаваемых на первом месте стоит почка. Оно и понятно: их целых две. "Отдаешь одну, вторая остается тебе", - рассуждают потенциальные доноры. Вот только продать свой орган им вряд ли удастся. Подобную торговлю строго запрещают Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и уголовные кодексы всех развитых стран, включая Россию.

В 2000 году в СМИ широко освещалось так называемое "рязанское дело" - история о том, как бабушка пыталась продать "на запчасти" оставленного ей на воспитание пятилетнего внука. Она потребовала с фиктивных покупателей, в качестве которых выступили сотрудники правоохранительных органов, 100 тыс. долларов. А когда передала им внука и все его документы, включая медицинскую карточку, была задержана с поличным. Суд приговорил женщину к 4,5 годам лишения свободы. Это, кстати, единственное в России уголовное дело, по которому был вынесен обвинительный приговор.

По официальным данным, в нашей стране ежегодно 10-20 человек на миллион населения нуждаются в пересадке печени. При этом фактическое число таких операций не превышает 3-5 в год. В очереди на пересадку почки стоит несколько тысяч человек, но из-за дефицита донорских органов ежегодно производится немногим более ста операций. Для сравнения: в Польше ежегодно производят около 1000 трансплантаций почки.

Откуда же берутся органы для пересадки?

Есть два официальных канала получения человеческих органов: изъятие от умерших людей и получение от родственников больного. Но родство должно быть доказано генетически. Это означает, что хирург не имеет права делать пересадку, когда орган пациенту предлагается, например, другом семьи. Ведь доказать, что сделано это безвозмездно, практически невозможно.

Кроме того, изъятие органа у живого донора допустимо только в случае, если он является совершеннолетним (достиг 18 лет) и его здоровью по заключению консилиума врачей-специалистов не будет причинен значительный вред.

Если у пациента нет близких родственников, тогда приходится ждать трупного материала, в итоге до операции дотягивают не более 30% пациентов. Но и наличие донора-родственника не гарантирует быструю трансплантацию.

Операций по пересадке органов на Дальнем Востоке не делают. Ближайшие центры трансплантации находятся в Екатеринбурге, Новосибирске и Москве. И хотя Приморью выделяются небольшие квоты на трансплантацию почки, по словам зав. отделением диализа владивостокской ГКБ №2 Владимира Шакина, все, кого пытались отправить по квотам, - даже при наличии донора-родственника, получили отрицательное заключение. Поэтому многие просто отказываются становиться в листы ожидания, считая это бесполезным.

Пожил сам - дай пожить другим

Вот каким образом происходит забор донорской почки. Допустим, от черепно-мозговой травмы умирает человек. Он должен быть достаточно здоровый и молодой, и желательно, чтобы было известно, что у него хорошая функция почек. И умереть он должен в узком кругу больниц, имеющих разрешение на изъятие донорских органов.

После констатации смерти человека, почка забирается и специальным образом консервируется.

Теперь она может храниться около полутора-двух суток при температуре +4 градуса. За это время должны быть произведены необходимые исследования, направленные на определение совместимости этого донорского органа с очень широким кругом потенциальных реципиентов (больных), стоящих в листе ожидания. Если врача устраивают параметры больного и донора, производится пересадка. И чем быстрее она будет сделана, тем больше шансов, что орган приживется.

Но изъятие органов у трупов связано с определенными трудностями из-за противоречий в действующем законодательстве. Оно разрешается, если у органов здравоохранения нет сведений, что человек при жизни или хотя бы один из его близких родственников выражали свое несогласие на такое изъятие. Это презумпция согласия. С другой стороны, в Федеральном законе "О погребении и похоронном деле" заложена презумпция запрета, требующая согласия умершего или его близких на посмертное донорство. Но пока получишь все необходимые согласия (если, конечно, получишь), пока оформишь все необходимые бумаги, пригодный для пересадки орган, что называется, протухнет.

А вот, к примеру, в Испании почти 90% ее граждан не возражают против забора органов умерших родственников. Там на дверях многих церквей висят таблички "Не берите свои органы на небо. Оставьте их здесь, они пригодятся живым".

В Нидерландах проблема прав на изъятие органов у умерших решается еще более радикально - по принципу презумпции донорства. Это значит, что независимо от прижизненной воли покойного (или воли его родственников), если есть показания к донорству, оно должно состояться.

"Дела врачей"

В 2003 году прокуратура Москвы обвинила четырех врачей в "приготовлении к умышленному убийству" для незаконной трансплантации почки.

В одну из московских больниц поступил пациент с черепно-мозговой травмой. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое, поэтому в Центр трансплантологии было направлено сообщение о наличии потенциального донора. Как позже установил суд, у пациента произошла остановка сердца, реанимационные мероприятия эффекта не дали, была констатирована его смерть. Врачи из Центра трансплантологии приступили к подготовке хирургической операции по забору органов, и в этот момент в операционную ворвались сотрудники правоохранительных органов и повязали медиков на месте.

Следствие пыталось получить доказательные данные о других ранее проводившихся подобных операциях, но успеха не добилось.

В ходе судебных слушаний гособвинитель попросил назначить обвинявшимся врачам наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 9 лет. Но судебный процесс завершился оправдательным приговором. Суд посчитал, что они выполнили все, чтобы спасти жизнь пациенту.

Реальным основанием для обвинения являлся тот факт, что врачи не оформили, как полагается по официальным правилам, акт констатации смерти донора.

После этого процесса в России почти прекратились платные операции по трансплантации: медикам никто ничего официально не запрещал, но они начали опасаться визита "людей в масках". В результате часть пациентов, нуждавшихся в донорских органах, так их и не дождалась.

Еще одно "дело врачей" имело место в Хабаровске. Поводом послужила коллективная жалоба от 15 человек в адрес полпреда президента в ДФО. В жалобе сообщалось, что врачи краевой больницы вырезали органы умерших пациентов без разрешения родственников и использовали их для пересадки, а за операции по трансплантации брали от 1,5 тысячи рублей до 40 тысяч долларов.

На основании этой жалобы прокуратура провела проверку, в ходе которой было установлено, что "Дальмедцентру", действующему на базе краевой клинической больницы, разрешено заниматься платной трансплантацией, однако попутно выяснилось, что под его крышей незаконно действовали еще 3 частных медицинских предприятия. Их прикрыли, и этим дело и завершилось. Правда, операций по пересадке органов в Хабаровске больше не делают.

Дым без огня

Если высокий спрос на органы сталкивается с низким легальным предложением, есть объективные причины для развития нелегального рынка трансплантантов. Отсюда - всевозможные слухи о "черных" трансплантологах и организованных преступных группировках, похищающих детей с целью изъятия у них органов для нелегальной продажи и трансплантации. Но, по мнению специалистов, это скорее миф, чем реальность.

И врачи, и эксперты единодушны: развернуть такую торговлю очень сложно: слишком дорого необходимое медицинское оборудование, слишком трудно сохранить почку или другой орган. К тому же бомжи и дети-бродяжки, именно у которых будто бы насильственно и вырезают органы, - мягко говоря, не самые лучшие доноры.

- Какой-либо информации о наличии на Дальнем Востоке нелегального рынка донорских органов у нас нет, - заявил нам директор Владивостокского центра по изучению организованной преступности профессор Виталий Номоконов. - Но объективные предпосылки для развития в России нелегального рынка трансплантатов, на мой взгляд, существуют - высокий спрос сталкивается с низким легальным предложением. Однако говорить о реальном существовании этого нелегального рынка нет оснований, хотя единичные случаи преступлений не исключены. Например, если кого-то под видом устройства на работу отправляют за границу (а на деле - для изъятия органов) - это отследить невозможно.

- Нелегально изъятый донорский орган не может быть продан в нашей стране даже теоретически, - считает Владимир Шакин. - Число центров трансплантации невелико, все они являются государственными учреждениями, где четко отслеживается поступление каждого органа. А подпольная трансплантация - это маловероятно. Чтобы сделать пересадку почки, нужны хорошо оборудованная операционная, бригада квалифицированных хирургов - условия, существующие только в крупных медицинских центрах. После трансплантации больные должны получать дорогостоящую иммуносупрессивную терапию, которую обычно им предоставляет государство.

А если предположить, что изъятые насильственным образом органы контрабандой вывозятся за рубеж? Тоже нереально.

Изъятый и законсервированный донорский орган может храниться в течение малого времени. Донорская почка пригодна для трансплантации в течение полутора-двух суток, сердце - несколько часов. А так как перед трансплантацией должен быть подобран реципиент - тот, кому будут пересаживать донорский орган, и решены различные организационные вопросы, то время транспортировки сокращается до минимума.

Для этого пригоден только авиационный транспорт, так как все другие способы перевозки через границу занимают много времени. Но все авиационные грузы тщательнейшим образом проверяются, делая контрабанду органов за рубеж невозможной.

Еще более нереально перевезти через границу похищенного ребенка живьем, чтобы там, на месте, разобрать его на органы. Для этого придется заручиться согласием его родителей или опекунов.

- В странах АТР на наши органы нет спроса. Зачем им покупать непонятно у кого изъятую почку, если своих доноров хватает, причем более дешевых, - говорит Владимир Шакин. - К тому же органы европейцев генетически не подходят представителям желтой расы, как и ихние нам - велика вероятность отторжений.

До 2000-х годов основными странами-донорами были Индия и Китай, где практически легально и достаточно дешево можно было купить почку у живого донора и сделать операцию по ее пересадке. Однако из-за относительно низкой квалификации местных врачей "туристы" сталкивались с большим риском. Кроме того, ВОЗ, осудив торговлю человеческими органами, призвала Индию прекратить этот бизнес, после чего многие известные индийские хирурги перестали оперировать богатых иностранных пациентов.