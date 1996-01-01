Символ переписи будет отлит в серебре

Геральдический Совет при Президенте России зарегистрировал эмблему Всероссийской переписи населения 2010 года в качестве официального государственного символа переписи.

Она представляет собой круг, в котором находятся схематические фигуры людей, как бы взявшихся за руки. Это символизирует единство страны, общность населяющих ее народов. Внизу круга встроен овал, в котором указан год проведения Всероссийской переписи населения - 2010. Эмблема сохранила основные элементы символа переписи 2002 года, с той разницей, что фигура человека из массы выдвинулась в центр. Это в полной мере отвечает девизу предстоящей переписи: "России важен каждый".

Эмблема будет размещаться на бланках переписных листов и удостоверениях переписчиков, при проведении пресс-конференций и иных различных мероприятиях, на страницах официального сайта ВПН-2010, в прессе и на телевидении, в российских социальных сетях и блогосфере, на плакатах и сувенирной продукции. Кроме того, будет выпущена специальная почтовая марка с эмблемой переписи и конверт первого дня. А Банком России в следующем году предусмотрен выпуск в обращение трехрублевой серебряной монеты, посвященной Всероссийской переписи населения 2010 года.