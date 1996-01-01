Контрактников лишат льгот

Министру обороны Анатолию СЕРДЮКОВУ все неймется. С его подачи чиновники МО уже прорабатывают новую редакцию ФЗ-53 "О воинской обязанности и военной службе", которая грозит на корню убить только-только народившуюся профессиональную прослойку армии и флота - институт контрактников.

В частности, Анатолий Сердюков, как пишут московские издания, предлагает перевести Российскую армию на контрактную основу, которая предусматривает, что у военнослужащих будет ненормированный рабочий день и они будут лишены... основных льгот и компенсаций (экономия!). Эти изменения проработаны в законопроектах "О военной службе Российской Федерации" и "О воинской обязанности граждан Российской Федерации". Как сообщает издание, письмо с соответствующими предложениями, подготовленное чиновниками, направлено Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ.

Чем это грозит приморским и дальневосточным "контрабасам" (так на сленге в армии называют контрактников)? В Приморье, как считают наши собеседники, сложилась уникальная ситуация. Из-за кризиса и проблем с работой в военкоматах уже образовалась очередь, и если еще год назад 4-е (контрактные) отделения РВК обрабатывали по 4-5 личных дел будущих "контрабасов", то сегодня есть районы, где в очереди по 50 и более человек. Главный плюс в службе по контракту потенциальные военнослужащие видят именно в социальных гарантиях, а не в зарплате или, что удивительно, жилье. Отняв их, Министерство обороны фактически обескровит части постоянной готовности, чье комплектование проходит по контрактному принципу.