Командир американского ракетного крейсера "Каупенс" Холли Граф

11 мая Владивосток покинул ракетный крейсер ВМС США "Каупенс" под командованием женщины. У Холли Граф вся семья - военные моряки. Ее отец - известный в военных американских кругах командир подводной лодки.

- Сестру не хотите догнать по служебной лестнице?

- Я благодарна судьбе, что смогла стать командиром крейсера. Мне очень нравится море, - сказала Граф. - Но словами эту любовь не передать и не объяснить, за что именно. Тот, кто сам не ходил в море, все равно не поймет.

- Много трудностей пришлось преодолеть до капитанского мостика?

- Трудностей, так называемых вызовов, было много. Но я окружена моряками - настоящими профессионалами, с которыми не страшны никакие вызовы, - помолчав несколько секунд, сказала командир крейсера. - В море порой трудно некоторые решения принимать.

- Вы участвовали в иракской войне. Какие чувства вы испытали?

- Во время удара сил союзников я была счастлива.

- А что вы думаете по поводу решения нового Президента США Барака ОБАМЫ о выводе войск из Ирака?

- Я полностью поддерживаю решение президента страны как нашего Главнокомандующего.