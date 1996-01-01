Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Командир американского ракетного крейсера "Каупенс" Холли Граф
11 мая Владивосток покинул ракетный крейсер ВМС США "Каупенс" под командованием женщины. У Холли Граф вся семья - военные моряки. Ее отец - известный в военных американских кругах командир подводной лодки.
- Сестру не хотите догнать по служебной лестнице?
- Я благодарна судьбе, что смогла стать командиром крейсера. Мне очень нравится море, - сказала Граф. - Но словами эту любовь не передать и не объяснить, за что именно. Тот, кто сам не ходил в море, все равно не поймет.
- Много трудностей пришлось преодолеть до капитанского мостика?
- Трудностей, так называемых вызовов, было много. Но я окружена моряками - настоящими профессионалами, с которыми не страшны никакие вызовы, - помолчав несколько секунд, сказала командир крейсера. - В море порой трудно некоторые решения принимать.
- Вы участвовали в иракской войне. Какие чувства вы испытали?
- Во время удара сил союзников я была счастлива.
- А что вы думаете по поводу решения нового Президента США Барака ОБАМЫ о выводе войск из Ирака?
- Я полностью поддерживаю решение президента страны как нашего Главнокомандующего.
ДосьеКапитан 1-го ранга Холли Граф - уроженка Симсбери, штат Коннектикут, окончила Военно-морскую академию США в 1985 году, где получила степень бакалавра естественных наук. Начинала службу офицером на борту плавбазы эсминцев "Пугет Саунд". Позже была назначена командиром на борту эскадренного миноносца "Уинстон Черчилль" и помощником офицера по боевым операциям в составе ударной группы авианосца "Карл Винсон". Под ее командованием эсминец "Уинстон Черчилль" участвовал в развертывании сил в составе ударной группы авианосца "Теодор Рузвельт" и принимал участие в операции "Иракская свобода". 20 марта 2008 года капитан 1-го ранга Граф стала командиром крейсера "Каупенс". Награждена орденом Почетного легиона, Бронзовой звездой и медалями.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- "Луч" вернул историческое название
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель
- Раджин поворачивается передом к Приморью