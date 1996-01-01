Третий телеканал вновь поменялся

В Приморье на третьем телевизионном канале с 6 мая вместо телекомпании "РБК" начал вещание круглосуточный информационный канал "Россия".

Напомним, 3-я телевизионная кнопка Владивостока довольно долго представляла собой очень "разношерстный" канал. На нем вещали сразу семь телекомпаний. В мае 2004 г. канал обрел единое лицо. На его частоте стало транслировать свои программы "ОТВ-Прим". Но с января 2009 г. владелец канала телекомпания "РВК" неожиданно для многих сменила сетевого партнера на компанию "РБК", специализирующуюся на бизнес-информации. Впрочем, их сотрудничество продлилось недолго - всего четыре месяца.

- Мы были довольны работой с телекомпанией РБК, но договор с ней заканчивался 31 мая, и телекомпания ВГТРК предложила нам свою продукцию, - пояснила "ЗР" генеральный директор "РВК" Светлана ОРЕХОВА. - Сами понимаете, работа с ВГТРК для нас престижна, это известный во всем мире бренд. Канал "Россия" очень яркий и интересный. Наконец, это более широкая аудитория.