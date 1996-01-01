Рождаемость растёт везде, кроме Сибири и Дальнего Востока

За первые три месяца 2009 г. в России родились 394300 детей - на 4% больше, чем за аналогичный период 2008 года, сообщил Фонд социального страхования (ФСС), опираясь на данные программы родовых сертификатов. В январе появились на свет 134.400 малышей (январь 2008 г. - 132.100), в феврале - 123.700 (февраль 2008 г. - 121.600), в марте - 136.200 (март 2008 г. - 126.000).

"Улучшение демографической ситуации отмечается во всех федеральных округах, кроме Сибирского и Дальневосточного, где рождаемость сохраняется на уровне прошлого года", - заявил глава ФСС Сергей КАЛАШНИКОВ.