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Первые 60 приморцев отправились в Москву по спецтарифу

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

60 приморцев отправились в Москву в первый день перелетов по специальному авиа-тарифу для дальневосточников. Об этом сообщил департамент промышленности и транспорта Приморского края. А первый "льготный" рейс из Владивостока в Санкт-Петербург отправился 16 мая - на его борту было 45 жителей края, которые купили авиабилет по фиксированному тарифу, утвержденному постановлением Правительства РФ о субсидировании перелётов для жителей Дальнего Востока в центральную часть России.

Напомним, согласно документу, правом приобрести льготные авиабилеты с 15 мая по 15 сентября могут воспользоваться жители Дальнего Востока моложе 23 лет и старше 60. Стоимость перелета в салонах экономического класса из Владивостока в Москву для льготных категорий граждан составляет 7 тыс. руб., по маршруту Владивосток - Санкт Петербург - 7250 руб. При этом стоимость полета в обратную сторону такая же. Продажа билетов по фиксированному тарифу идет в авиакомпаниях "Аэрофлот", "Владивосток-Авиа", "Трансаэро" и "Россия".

Всего с 1 апреля - дня открытия продаж, в Приморье продано 11,7 тыс. льготных авиабилетов, из них 8,9 тыс. - по маршруту Владивосток - Москва - Владивосток. На основе оперативного анализа лидером продаж является авиакомпания "Владивосток Авиа" - фактически продано 34% от квотируемых мест по московскому направлению и 68,6% от квотируемых мест на перелеты в Санкт-Петербург и обратно.

Общая квота льготных мест по замкнутым маршрутам Владивосток - Москва - Владивосток и Владивосток - Санкт-Петербург - Владивосток составляет 53 280 мест на самолётах авиакомпаний "Аэрофлот", "Владивосток-Авиа", "Трансаэро" и "Россия".

Кстати, на прошедшей неделе "Аэрофлот", специально к началу льготных перевозок, приступил к выполнению полетов во Владивосток на новых самолетах Airbus А330, сообщает пресс-служба крупнейшей в России авиакомпании. Самолеты имеют 34 места в бизнес-классе и 207 - в экономическом. В салоне бизнес-класса используются удобные раскладывающиеся кресла типа "кокон", создающие повышенный комфорт при длительном полете. В салоне экономического класса увеличенный по сравнению с другими моделями шаг рядов кресел создает удобное пространство для размещения пассажиров. Каждое кресло оборудовано спутниковым телефоном, отмечается в сообщении. На самолете А-330 рейс SU719/720 будет выполняться пять раз в неделю: из Москвы - по вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам; из Владивостока - по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. По понедельникам и воскресеньям рейс SU719 из Москвы будет выполняться, как и прежде, на самолете B-767.

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