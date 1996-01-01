"Ночь музеев" встретили врукопашную

Жители Владивостока активно поучаствовали в очередной международной акции "Ночь музеев". В этом году акция состоялась 16 мая с 19.00 до часу ночи. Музей имени В. К. Арсеньева, галереи PORTMAY и "Арка", Музей автомотостарины и многие другие музеи и галереи тепло принимали и удивляли ночных посетителей.

Особой живостью отличалось представление перед входом в Музей боевой славы Погрануправления ФСБ: ансамбль песни и пляски Пограничного управления и творческие коллективы Владивостока задали веселый, боевой тон мероприятию, в воздухе стоял аромат солдатской каши из полевой кухни... А выступление группы быстрого реагирования с применением оружия и приемов рукопашного боя вызвало бурю аплодисментов.