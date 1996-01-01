Мэр и горожане

"Я люблю Влад, сопки, море, небо, закаты и рассветы, летний бриз и промозглый ветрюган, люблю Шамору и ту корявую сосну по дороге.., людей местных люблю... меньше, но все же есть в них какая-то изюминка, настоящесть... Но я уеду. И будет щемить в груди, подкатывать ком к горлу каждый раз, где-нибудь ловя с детства знакомые запахи, - буду маяться ностальгией. Но все равно не вернусь. Мы просрали свою родину, свой край, сдали без боя маскалям и прочим китайцам, и теперь здесь нет для нас места..." (Ветка форума "Почему мы, вы, они остаемся во Владивостоке").

23 мая (в этот день год назад состоялась инаугурация) глава города Владивосток Игорь ПУШКАРЕВ отметит первую годовщину в кресле мэра. Чем не повод еще раз упрекнуть: а где программные 50 детсадов, скверы, дороги и что там еще наобещано в аффекте избирательной кампании год назад? Между тем на прошлой неделе мэр "лично проверил ход ремонтных работ в 185-м детском саду", добавим, единственном в этом году, который 1 сентября должен принять малышей. На большее в бюджете денег не хватило.

Не удалась попытка с лету решить проблему 18-тысячной очереди малышей за счет возврата зданий бывших детсадов. Завязли в судах. Есть еще в активе пушкаревской команды разработка по открытию домашних детсадов, которые могли бы сократить очередь на 1500 малышей. Но ее не реализовать без участия самих горожан, которые бы поверили власти - что не дадут чиновникам "кошмарить" их проверками.

Дороги... Именно здесь Пушкарев и его команда могли бы пожинать лавры, а собирают камни в свой адрес. Кому еще из владивостокских мэров удалось добиться за год таких - в миллиард! - вложений в обновление дорожной сети. Так реально "Единая Россия" вкупе с федеральной поддержала свою креатуру на посту градоначальника будущей столицы АТЭС. Но сотни миллионов дорожники получили поздно и спешили освоить, не взирая на морозы и... технологию. И что ж? Весной автомобилисты дружно взвыли: вместе с гололедом растаяло дорожное полотно на капитально отремонтированных улицах. И забурлили слухи: разворовали, закатали концы в асфальт. Но тут Игорь Пушкарев проявил дорожникам крутой нрав: отремонтировать, и за свой счет!

Но кое-какие выводы горожане сделали. Оказывается, власть "не в доле" и хочет заставить работать честно. А когда Пушкарев полез в подвалы проверять работу управляющих компаний, и вовсе заговорили - мол, не царское это дело. Однако два месяца рейдов - и дворы привели в божеский вид, мусор вывезли...

Конечно, до квартальных проулков городские власти доберутся еще не скоро. Оказалось, что на балансе города стоит всего-то 730 км дорог, а еще почти тысяча не значатся. И прежде чем загнать грейдер на разбитую дорогу, ей паспорт надо оформить. Да и миллиардов тех, как посчитала команда Пушкарева, чтоб привести дороги в порядок - с ливневкой, подушкой в 30 см, асфальтобетоном, выводом коммуникаций из-под мостовой, - надо минимум двести.

В общем, с наскоку и здесь не выйдет. Пахать мэру еще и пахать. Понимают ли горожане, что упущенное за четверть века в городском хозяйстве за год не наверстаешь?

На вопрос журналистов, чего конкретно удалось добиться его администрации за год у власти, Игорь Сергеевич ответил: люди поверили, что саммит 2012 будет и у Владивостока есть будущее. Однако признался, что остановить тренд убыли численности горожан не удалось. Выходит, стройки АТЭС и жизнь обитателей городских кварталов в сознании людей не увязаны друг с другом. И это уже отрицательный итог первого года правления. Недоверие к власти преодолеть не удалось. Пушкарев твердит: "Стратегия выбрана: мы строим город для людей!" А в ответ: "Нет для нас места в этом городе". За очередным высоким забором новой стройки мэр видит будущие комфортные кварталы, горожане возмущаются: "Кто-то опять оторвал себе кусок!"

Недавно корреспондент из Японии задал один вопрос нашему и японскому мэрам: "Что самое трудное в вашей работе?". Ответили по-разному. Японский коллега признался: "Встречаться с избирателями!". Пушкарев тоже был откровенен: "Заставить чиновников работать". А ведь чиновники и есть стена, в которую упираются горожане, обращаясь к власти. И если не сделать их работу публичной, не привлечь владивостокцев к обсуждению планов и проблем, без чувства причастности к будущему любимого города те, кто мог стать союзником мэра, просто уедут.