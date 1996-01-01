Ярославские ветераны получили новую палату в местной больнице

В Ярославском филиале Хорольской центральной районной больницы заметно преобразилась палата для ветеранов Великой Отечественной войны. Это результат благотворительной деятельности КГУП "Приморская краевая аптека".

Прежде палата для ветеранов находилась в ужасном состоянии. Теперь, после основательного ремонта, здесь светло и уютно: пластиковое окно, подвесной потолок, новые двери, современное напольное покрытие.

Работу строителей высоко оценили глава Хорольского района Алексей ГУБАЙДУЛЛИН и заведующая Ярославским филиалом районной ЦРБ Ольга ЧЕРНЫХ, торжественно открывшие палату в канун Дня Победы.

В планах Приморской краевой аптеки, которая ведет благотворительную деятельность во всех населенных пунктах, где расположены ее филиалы, - преобразить бывшую муниципальную аптеку поселка Ярославский, которая ныне является ее подразделением.