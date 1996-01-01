В Хабаровск горячая вода вернется на время саммита

На прошлой неделе в Хабаровске без горячего водоснабжения оказались около 560 многоквартирных домов в Северном и Центральном округах - начались гидравлические испытания трубопроводов. Если в районе ТЭЦ-1 опрессовка сетей прошла после 4 мая, сразу после завершения отопительного сезона, то в зоне ТЭЦ-2 испытания провели 12-15 мая и обнаружили на трубопроводах слабые места - на ул. Ленина, Дзержинского, Брестской, Амурском бульваре уже ведут ремонт. На период саммита ЕС в испытаниях сделают перерыв. В зоне ТЭЦ-3 горячую воду отключат в конце месяца - 25-29 мая.