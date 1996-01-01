Китай скрыл очередную аварию

14 мая стало известно, что 23 апреля на химкомбинате, расположенном в сопредельной с Россией провинции Цзилинь, произошла утечка токсичного газа. В результате инцидента госпитализированы 160 местных жителей, около тысячи обратились за врачебной помощью. Между тем Китай не поставил Россию в известность об инциденте, нарушив договоренность уведомлять друг друга об опасных техногенных ЧС. Правда, по словам представителя министерства природных ресурсов Хабаровского края, эта авария не нанесет вреда экологии края и других приграничных российских территорий.