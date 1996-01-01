"Стерх - 2009" : определены лучшие интернет-проекты Дальнего Востока

Подведены итоги конкурса на соискание интернет-премии "Стерх - 2009". Ежегодно она присуждается за значительный вклад в области информационных технологий и за весомый вклад в развитие сети Интернет на Дальнем Востоке.

В этом году на рассмотрение экспертного совета премии, генеральным партнером которой третий год подряд выступает компания "Ростелеком", поступило более 200 работ из 8 регионов Дальнего Востока.

В течение месяца компетентные эксперты определяли тройку лучших в каждой номинации. По условиям конкурса итоги голосования считаются признанным, если в нем приняло участие более половины членов совета. Из 34 IT-профессионалов, входящих в состав экспертного совета, в голосовании приняли участие 31.

В финал конкурса вышли (в алфавитном порядке):

Номинация "Лучший корпоративный сайт Дальнего Востока"

Гостиничный комплекс "Анкор", г. Благовещенск;

Дальрыбвтуз, г. Владивосток;

ОАО "Международный аэропорт Владивосток", г. Владивосток;

Сайт Управления миграционной службы по Республике Саха (Якутия), г. Якутск.

Номинация "Лучший информационный сайт Дальнего Востока"

"Ussur.net" - Уссурийский интернет-портал, г. Уссурийск;

Газета "Ежедневные Новости", г. Владивосток;

ГИС портал г.Якутска г. Якутск.

> Номинация "Лучший некоммерческий или тематический проект Дальнего Востока"

ДетскиеДомикиВладивосток, г. Владивосток;

Музей института биологии моря имени А.В.Жирмунского ДВО РАН, г. Владивосток;

Спроси эксперта!, г. Владивосток.

Номинация "Лучшая инновационная деятельность в области информационных технологий на Дальнем Востоке"

Детский психотерапевт Романова Е.В.;

Калитин Сергей Вячеславович;

Тихоокеанский государственный университет.

Номинация "Лучшее решение в области электронной коммерции на Дальнем Востоке"

Интернет-магазин "Евросеть" в Хабаровске, г. Хабаровск;

Интернет-магазин "ЭНКА техника", г. Хабаровск;

Нью-Васюки, г. Владивосток.

Номинация "Лучший провайдер Дальнего Востока"

АльянсТелеком, г. Владивосток;

ОАО "Дальсвязь", г. Владивосток;

ООО "Владивостокская сеть", г. Владивосток.

Номинация "Лучшая компания web-разработчик Дальнего Востока"

Sky Bit: Студия веб-дизайна и современных интернет-технологий, г. Находка; WebSee - ООО "Вебси", г. Владивосток;

ПерфомансДв веб-агентство, г. Хабаровск.

Номинация "За весомый вклад в развитие сети Интернет на Дальнем Востоке"

Белобородов Вадим Викторович, г. Хабаровск;

Рудомилов Илья Витальевич, г. Петропавловск-Камчатский;

Томский Арсен Григорьевич, г. Якутск.

Напомним, что пользователи сети Интернет посредством SMS-голосования ранее уже определили финалистов в номинации "Самый популярный проект Дальнего Востока". Ими стали:

Камчатка, Эссо. Для тех, кто уехал и не вернулся;

Православие на Дальнем Востоке;

Работа во Владивостоке, вакансии Владивостока, резюме, трудоустройство.

Имена лауреатов интернет-премии "Стерх-2009" будут объявлены на торжественной церемонии в последний день работы Дальневосточного интернет-форума 29 мая в 17.00. Затем итоги работы экспертного совета и SMS-голосования будут размещены на официальном сайте премии.

Члены экспертного совета премии отметили, что год от года возрастает уровень представляемых на конкурс работ.