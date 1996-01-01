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"Стерх - 2009" : определены лучшие интернет-проекты Дальнего Востока
Подведены итоги конкурса на соискание интернет-премии "Стерх - 2009". Ежегодно она присуждается за значительный вклад в области информационных технологий и за весомый вклад в развитие сети Интернет на Дальнем Востоке.
В этом году на рассмотрение экспертного совета премии, генеральным партнером которой третий год подряд выступает компания "Ростелеком", поступило более 200 работ из 8 регионов Дальнего Востока.
В течение месяца компетентные эксперты определяли тройку лучших в каждой номинации. По условиям конкурса итоги голосования считаются признанным, если в нем приняло участие более половины членов совета. Из 34 IT-профессионалов, входящих в состав экспертного совета, в голосовании приняли участие 31.
В финал конкурса вышли (в алфавитном порядке):
Номинация "Лучший корпоративный сайт Дальнего Востока"
Гостиничный комплекс "Анкор", г. Благовещенск;
Дальрыбвтуз, г. Владивосток;
ОАО "Международный аэропорт Владивосток", г. Владивосток;
Сайт Управления миграционной службы по Республике Саха (Якутия), г. Якутск.
Номинация "Лучший информационный сайт Дальнего Востока"
"Ussur.net" - Уссурийский интернет-портал, г. Уссурийск;
Газета "Ежедневные Новости", г. Владивосток;
ГИС портал г.Якутска г. Якутск.
> Номинация "Лучший некоммерческий или тематический проект Дальнего Востока"
ДетскиеДомикиВладивосток, г. Владивосток;
Музей института биологии моря имени А.В.Жирмунского ДВО РАН, г. Владивосток;
Спроси эксперта!, г. Владивосток.
Номинация "Лучшая инновационная деятельность в области информационных технологий на Дальнем Востоке"
Детский психотерапевт Романова Е.В.;
Калитин Сергей Вячеславович;
Тихоокеанский государственный университет.
Номинация "Лучшее решение в области электронной коммерции на Дальнем Востоке"
Интернет-магазин "Евросеть" в Хабаровске, г. Хабаровск;
Интернет-магазин "ЭНКА техника", г. Хабаровск;
Нью-Васюки, г. Владивосток.
Номинация "Лучший провайдер Дальнего Востока"
АльянсТелеком, г. Владивосток;
ОАО "Дальсвязь", г. Владивосток;
ООО "Владивостокская сеть", г. Владивосток.
Номинация "Лучшая компания web-разработчик Дальнего Востока"
Sky Bit: Студия веб-дизайна и современных интернет-технологий, г. Находка; WebSee - ООО "Вебси", г. Владивосток;
ПерфомансДв веб-агентство, г. Хабаровск.
Номинация "За весомый вклад в развитие сети Интернет на Дальнем Востоке"
Белобородов Вадим Викторович, г. Хабаровск;
Рудомилов Илья Витальевич, г. Петропавловск-Камчатский;
Томский Арсен Григорьевич, г. Якутск.
Напомним, что пользователи сети Интернет посредством SMS-голосования ранее уже определили финалистов в номинации "Самый популярный проект Дальнего Востока". Ими стали:
Камчатка, Эссо. Для тех, кто уехал и не вернулся;
Православие на Дальнем Востоке;
Работа во Владивостоке, вакансии Владивостока, резюме, трудоустройство.
Имена лауреатов интернет-премии "Стерх-2009" будут объявлены на торжественной церемонии в последний день работы Дальневосточного интернет-форума 29 мая в 17.00. Затем итоги работы экспертного совета и SMS-голосования будут размещены на официальном сайте премии.
Члены экспертного совета премии отметили, что год от года возрастает уровень представляемых на конкурс работ.
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