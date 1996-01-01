Крушения самолёта, летевшего из Домодедово во Владивосток, удалось избежать

Диспетчер Московского центра автоматизированного управления воздушным движением предотвратил столкновение двух пассажирских самолетов в небе над Подмосковьем. Один из них летел из Домодедово во Владивосток. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на Росаэронавигацию.

Инцидент с пассажирскими лайнерами произошел 24 апреля, однако известно о нем стало лишь сейчас, замечает газета. Как рассказал изданию глава Росаэронавигации Александр НЕРАДЬКО, вылетев из аэропорта Внуково, пилот самолета "Ту-154", направлявшегося в Самару, забыл убрать шасси, вследствие чего лайнер начал терять скорость. По тому же воздушному пути, но ниже и на удалении четырех километров, летел пассажирский "Боинг", вылетевший из Домодедово во Владивосток.

Теряющий скорость Ту-154 мог уйти в плоский штопор, что привело бы к столкновению самолета с летящим по тому же пути "Боингом". Избежать столкновения удалось благодаря своевременному вмешательству диспетчера, 39-летнего Ильи КУРАКУЛОВА, который сообщил экипажу "Боинга" о приближающемся Ту-154 и предписал прекратить набор высоты.

На принятие решения у диспетчера Каракулова было лишь несколько секунд, поскольку сближение самолетов, на борту которых в общей сложности находилось триста пассажиров, происходило стремительно, отмечает глава Росаэронавигации. За проявленный профессионализм и удачные действия Нерадько предложил представить диспетчера к государственной награде. Сам Каракулов, комментируя свои действия, заявил, что лишь "выполнял свою работу и не терял бдительности".

В отношении пилота Ту-154, забывшего убрать шасси и не прореагировавшего на замечания диспетчеров, начато разбирательство; оценку его действиям даст комиссия Росавиации, отмечает "Российская газета". Допустивший ошибку экипаж Ту-154 отстранен от полетов.