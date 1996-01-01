Сексуальная забастовка спасет от гражданской войны

Чрезвычайные ситуации требуют принятия необычных мер, пишет Франческа Каферри в газете La Repubblica. Женские организации Кении, пытаясь найти выход из создавшегося положения и предотвратить гражданскую войну, очередной всплеск которой в 2007 году унес полторы тысячи жизней и лишил крова 400 тысяч человек, выступили с инициативой. Женщины на неделю объявили бойкот сексу.

Они полагают, что у их мужей появится больше времени на размышления о ситуации в стране. Женские организации даже решили платить профсоюзам проституток, чтобы те не оказывали услуги клиентам. Инициативу поддержала супруга премьера Ида. По ее словам, это не наказание, а способ обратить внимание на ситуацию. Но читатели газеты The Nation направляют в редакцию лишь негативные отзывы. "Уличные демонстрации принесли бы больший эффект, - пишет один читатель, - единственный положительный момент, который в настоящее время имеется в Кении, - это жизнь в семье. Какой смысл в том, чтобы лишать нас этого?"