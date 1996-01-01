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СПИД - не приговор
Во Владивостоке в преддверии этой скорбной даты в киноконцертном комплексе "Океан" с 15 по 25 мая будет работать фотовыставка, посвященная борьбе с "чумой ХХ века". В ряде вузов и школ краевого центра пройдут лекции, беседы, семинары-тренинги, выставки плакатов и рисунков, затрагивающих проблемы ВИЧ/СПИД и наркомании.
В сквере на улице Уборевича работники Краевого центра профилактики и борьбы со СПИДом, вместе с представителями общественных организаций "Жизнь" и "Аралия" посадят аллею деревьев и украсят клумбу красными тюльпанами. Врачи центра выступят по радио и телевидению. А им, право, есть ЧТО рассказать!
Между тем несведущим гражданам может показаться, что в последние годы природные и техногенные катастрофы, инфляция, политические и экономические проблемы, криминальные разборки в высших эшелонах власти, китайский энтеровирус, птичий, а теперь и "свинячий" грипп и прочие напасти задвинули СПИД на второй, если не на третий план насущных интересов нашего общества. На самом деле борьба с "чумой ХХ века", которую острословы подвели под шуточные лозунги "Спи один!" и "СПИД не спит!", не затихает ни на минуту. Да, истерия в обывательской среде по поводу СПИДа прошла, но внимание Минздрава России, а также властей всех уровней к проблеме ВИЧ/СПИД не уменьшилось. Наоборот!
Сегодня государство активно и не скупясь включилось в борьбу с этой болезнью. Если раньше на эти цели из федерального бюджета ежегодно выделялось 130-180 миллионов рублей, то только в 2007 и 2008 годах, с началом реализации федерального проекта "Здоровье", в регионы было направлено более 10 миллиардов рублей. Цифра космических масштабов.
Как рассказала "ЗР" врач-методист Краевого центра профилактики и борьбы со СПИДом Наталья ЕСИПЕНКО, ежемесячно государство выделяет на лечение одного ВИЧ-инфицированного более одной тысячи долларов!
Откуда такая невиданная щедрость? Потому что подперло! Россия - донор Всемирного банка крови, и с плохими показателями там делать нечего. Репутация здоровой нации дорогого стоит.
- День памяти - один из самых крупных и результативных антиспидовских акций. Наша основная цель - привлечь внимание всего населения и власти к проблеме ВИЧ/СПИД и напомнить, что больные СПИДом - это такие же люди, как и мы все. И каждый из нас может оказаться на их месте. В этот день живые вспоминают умерших от СПИДа, людей, как правило, молодых, часто талантливых и известных. А также тех, чья жизнь прошла незаметно, но о которых скорбят их семьи, - говорит Наталья Есипенко.
По последним данным ООН, во всем мире насчитывается уже сотни тысяч ВИЧ-инфицированных. Считается, что каждый сотый житель нашей планеты заражен этой инфекцией. Около 20 миллионов человек уже умерли от СПИДа и 65 миллионов живут с диагнозом ВИЧ! И как это ни прискорбно, но Россия-матушка лидирует по темпам распространения ВИЧ среди других стран. В нашей стране ЕЖЕДНЕВНО регистрируется более 100 новых случаев заражения.
Что касается Приморья, то на 1 марта 2009 года в нашем крае, начиная с 1989 года, выявлено 7888 ВИЧ-инфицированных российских граждан и 61 ВИЧ-инфицированный иностранный гражданин. Среди 7888 больных с диагнозом ВИЧ - 61 ребенок! Двое из низ прибыли с других территорий РФ. Умерли же от СПИДа 173 человека. Статистика жуткая, но паниковать преждевременно.
- Мы должны перестать молчать о СПИДе, о путях заражения, о лечении. Это болезнь, которая вошла в миллионы семей, не спросив на то разрешения. Надо учиться гуманному отношению к людям, попавшим в беду. В подобной ситуации может оказаться каждый из нас, - рассказывает Наталья Есипенко.
Да, поймать ВИЧ-инфекцию может любой человек, независимо от пола, цвета кожи и национальности. Но для этого надо очень постараться! Не надо забывать, что СПИД - это, по сути, проблема необдуманного поведения. При рукопожатии, в общественном транспорте, в магазине, на рабочем месте, в бане, в учебной аудитории "чуму ХХ века" подхватить невозможно. Не коли наркотики, не занимайся незащищенным сексом, и все будет в ажуре. Эти элементарные правила надо ежедневно вдалбливать населению от мала до велика, пока гром не грянул. Заразиться же через слюну почти нереально, но можно. Для этого надо за один присест выпить... четыре литра слюны ВИЧ-инфицированного!
Доброго всем здоровья! И помните, что от СПИДа, как от сумы и тюрьмы, никто не застрахован.
Краевой центр профилактики и борьбы со СПИД. Владивосток, ул. Борисенко, 50.
Тел. 63-63-11, 63-63-72
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