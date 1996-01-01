Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в Китай

Зарегистрирован первый подтвержденный случай высокопатогенного гриппа H1N1 на материковой территории КНР.

Роспотребнадзор разослал руководителям своих управлений по субъектам Российской Федерации и железнодорожному транспорту, а также главным врачам ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в субъектах Российской Федерации, на железнодорожном транспорте письмо "О мероприятиях по недопущению завоза высокопатогенного гриппа через сухопутные границы Российской Федерации", в котором дал соответствующие рекомендации, сообщает официальный сайт ведомства.

В письме, в частности, сообщается, что зарегистрирован первый подтвержденный случай высокопатогенного гриппа на материковой территории Китайской Народной Республики (КНР): заболел гражданин провинции Сычуань (г. Чэнду, Юго-Западный Китай), обучающийся в США. Пострадавший прибыл авиатранспортом 9 мая 2009 г., в дороге почувствовал недомогание. По результатам лабораторных исследований 10 мая 2009 г. был подтвержден диагноз гриппа A (H1N1). К настоящему времени взяты на учет 130 пассажиров из 150 прилетевших вместе с пострадавшим в г. Чэнду из США.

Учитывая ухудшение эпидемической обстановки, в целях недопущения завоза и распространения среди населения Российской Федерации случаев заболеваний, вызванных высокопатогенным вирусом гриппа, Геннадий Онищенко рекомендует юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим туроператорскую и турагентскую деятельность, обязательно информировать граждан, планирующих выезд в КНР, о возможном риске заражения пандемическим гриппом, мерах личной профилактики и действиях в случае заболевания. Рекомендуется, по возможности, воздержаться от поездок на территорию КНР.