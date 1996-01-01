Хотите увидеть Европу? Обратите внимание на автобусные туры. Примерно 450 евро за десятидневную поездку (без учета стоимости дороги до Москвы). Как говорится, дешево и сердито.

Главный плюс: вы сможете практически объять необъятное. Например, за 11 дней посетить 5 стран и несколько крупных европейских городов. Недостаток лишь в том, что увидите вы все это великолепие практически мельком. Подобные туры путешественники нередко называют «Галопом по Европам», и в этой шутке есть своя доля правды. Всего лишь 20 минут на Эйфелевой башне в Париже, 15 минут возле Бранденбургских ворот в Берлине и множество очередей - к этому нужно быть готовым.

Еще один безусловный плюс: вы видите страны (а не просто крупные города) и можете заметить различные особенности каждой из них, проезжая какую-либо местность. Обычно программа строится следующим образом: раннее утро (6-7 часов) отводится на подъем и завтрак, примерно в 8-9 часов автобус отправляется, до обеда нужно успеть добраться до какого-либо города, провести запланированные экскурсии, а в 15-16 часов снова садиться в автобус и ехать целый вечер (в некоторых турах, кстати, есть и ночные переезды).

Европа на автобусе не опустошит ваш кошелек. Тоже плюс. Помимо основной стоимости тура, нужно оплатить визу и страховку (85 евро), гарантийный платеж от невыезда (10 евро), отложить около 200 евро на экскурсии и примерно 500-600 на личные расходы, последняя сумма зависит от того, сколько дней вы проездите, пишет газета «Италия по-русски». В день туристы тратят в среднем 30-50 евро, сюда входят и обеды, и сувениры, и развлечения.

В целом автобусные туры напоминают проверку на выносливость. Нужно быть готовым ко всему: к плохой погоде, к непредвиденным расходам, но ведь оно того стоит.

Экскурсионные программы крайне насыщены и интересны. Времени на сон практически нет. Зато можно видеть лучшие достопримечательности Европы, насладиться кухней различных стран, привезти с собой сотни фотографий и еще больше впечатлений.