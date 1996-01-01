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Горячую воду начнут отключать...
С 18 мая филиал "Приморские тепловые сети" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" приступает к гидравлическим испытаниям тепловых сетей города Владивостока.
Первый этап испытаний магистральных и разводящих (квартальных) тепловых сетей в этом году пройдет с 18 мая по 4 июня. В связи с этим уже с 18 мая от горячего водоснабжения будет отключена большая часть Владивостока - потребители Советского, Первореченского, Фрунзенского, Первомайского и части Ленинского района. В этих районах, получающих тепло от теплоисточников ТЦ "Вторая речка", ТЦ "Северная", Центральной пароводяной бойлерной, Владивостокской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, подготовка к гидравлическим испытаниям пройдет 18 мая.
Непосредственно к опрессовке теплотрасс энергетики приступят 19 мая. Она продлится до 27 мая. По мере выявления порывов и неисправностей специалисты "Приморских тепловых сетей" будут заниматься их устранением. Планируется, что уже с 3 июня энергетики начнут заполнять водой теплотрассы, выдержавшие испытания. А это значит, что горячее водоснабжение у части горожан может быть восстановлено уже с 6 июня.
Для потребителей в границах улиц Фадеева, Светланская, Пушкинская, Суханова испытания начнутся немного позже, чем для большинства жителей Владивостока. Отключение от горячего водоснабжения потребителей этой части города, получающих тепло от Фадеевской теплотрассы, планируется с 26 мая. Непосредственно к самой опрессовке энергетики должны приступить 27 мая. Она продлится до 3 июня. По плану заполнение водой теплотрасс, прошедших испытания, должно начаться 4 июня. Горячее водоснабжение в этой части Ленинского района может быть восстановлено уже с 7 июня.
Однако горячая вода будет возвращаться в разные районы города не одновременно, а по мере устранения порывов на теплотрассах. Восстановление горячего водоснабжения в каждом конкретном доме зависит не только от успешности испытаний магистральных тепловых сетей, проведенных филиалом "Приморские тепловые сети", но и от готовности муниципальных разводящих сетей, обслуживаемых ОАО "Городские тепловые сети", а также работы управляющих компаний.
Пресс-служба филиала "Приморские тепловые сети" ОАО "ДГК".
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