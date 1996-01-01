Что ждут жители Владивостока от форума АТЭС

9 мая Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон "Об организации проведения встречи глав государств и правительств стран - участников форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" в 2012 году, о развитии города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В народе этот государственный документ получил название "Закон о форуме АТЭС".

Если все, прописанное на бумаге, осуществится, то через три года Владивосток превратится в "город-сад" со всеми вытекающими. И жизнь жителей столицы Приморья тоже изменится, несомненно, к лучшему.

- Как вы связываете свое будущее с форумом АТЭС 2012 года? - с таким вопросом "ЗР" обратился к жителям Владивостока в связи с грядущими изменениями почти вселенского масштаба.

Александр Иванович, пенсионер:

- В целом у меня к форуму положительное отношение, но я никак не связываю с ним свою судьбу. Я уже пенсионер, а форум - это для молодых. Мосты и дороги - это, конечно, плюс. И развязки тоже нужны, и мост на остров Русский нужен. Для города это будет нормально, я считаю. Если бы не было форума, то вряд ли здесь стали что-нибудь строить. Это мое 100-процентное мнение. Если бы не форум, о нас бы забыли. Это точно.

Наталья Викторовна, сотрудник книжного магазина:

- Надеюсь, что все-таки построят мост на Чуркин. Я живу на "Детском парке", на работу добираться очень трудно. Может быть, в городе появятся рабочие места и к нам привезут дешевую рабсилу. Я не думаю, что Владивосток станет красивее, форум будет проходить на Русском, а мы-то тут при чем? На Русский, может быть, мост и построят. Хотя я в это не верю. А если построят, то главное, чтобы он потом не упал. Ладно, доживем до 2012 года и посмотрим, как оно все будет.

Надежда Филипповна, директор кадрового агентства:

- Считаю, что форум простым людям ничем не поможет. Если мост построят на Русский, то будет людям добро. Наверное, в городе будет красиво и хорошо, к нам поедут туристы, будут дополнительные поступления в краевой бюджет. Я читала в газете, что уже появились дороги к форуму АТЭС, но я лично их не вижу. Живу на Народном проспекте, 53, к дому подъехать невозможно! И так было всегда. По соседству, в доме на Народном проспекте, 51, живет какой-то депутат, так там сделали дорогу, а до нас дошли и бросили. Теперь там порядок, потому что живет богач, а мы остались в канаве. Я бы с удовольствием ожидала перемен от форума АТЭС, но их опять-таки не будет.

Катерина, работник компании "Дальпресс":

- Если честно, я еще не задумывалась об этом. Мост на Русский - это здорово! Правда, не знаю, для чего он нужен. И новые дороги - это великолепно! Надеюсь, что город перед форумом станет чище. Я в это верю.

Марина, сотрудник охранного агентства:

- Что мне даст форум? Ничего он мне не даст! Городу даст мосты, дороги, Владивосток станет чище, туризм, наверное, начнет развиваться. Значит, в крае появятся деньги. Но меня-то эти деньги никаким образом не коснутся! Говорят, что на острове Русском построят университет. Может быть, мои внуки пойдут туда учиться. Хотя у меня внуков еще нет, но когда-нибудь они все равно будут. Вообще, я о форуме АТЭС даже не думаю. Когда это еще будет! Для меня главное, чтобы не отключали горячую воду.

Анатолий Горбунов, строитель:

- Я на форум возлагаю большие надежды. Думаю, что он даст оживление Владивостоку и мне лично тоже. Я ведь инженер-строитель с большим стажем и опытом. Люди моей профессии всегда востребованы. А на Русском будут много строить и будут нужны рабочие руки. Говорят, что на Русский привезут китайцев или таджиков. Ради бога! Да, это дешевая рабочая сила. Но мы уже многократно убеждались, с каким качеством работают эти Равшаны и Джамшуты. Посмотрите "Нашу Рашу", и вам все станет понятно. Поэтому без русских специалистов форум не обойдется.

Руслан, сотрудник компании "Римско":

- Если мосты построят, то это будет хорошо. Появятся развязки, будет развиваться инфраструктура города. Это касается меня и моего ребенка. И то, это в далекой перспективе. Все остальное, что имеет какое-то отношение к форуму, меня не интересует. Обещают построить театр, но я и сейчас в наш театр им. Горького не хожу. Но если бы построили океанариум, то я бы сходил.

Владимир, предприниматель, пос. Заводской:

- В принципе, я ничего от форума не ожидаю. А для города и пригорода - это перспектива. Отремонтируют дороги, город почистят, может быть, жизнь у народа улучшится. Я живу в Заводском, по слухам, недалеко от нас будут строить завод по сжижению газа. Я сам слышал, как Путин об этом говорил. Уже сейчас к нам техники всякой понавезли: КАМАЗы, бульдозера. Все оцеплено, посторонних не пускают. Будет завод, будут рабочие места. У нас рабочих мало. Точнее, вообще нет, все поразъехались. Значит, некоторые вернутся, а для тех, кто приедет к нам из других районов, наверное, построят, жилье. Вот вам и развитие поселка.

Опять же, на побережье бухты Муравьиной обещают построить игорную зону. Это от нас совсем близко. Там тоже будут нужны люди.

Людмила АВРАМОВА, учительница средней школы:

- Мне кажется, что главные мероприятия форума пройдут мимо нас. Мимо горожан. Вообще, вся эта суета - для больших политиков и бизнесменов. Форум пройдет, и все о нем забудут. Поэтому, я никак не связываю свою нынешнюю и будущую жизнь с этим мероприятием. На моей памяти во Владивостоке уже проходило несколько глобальных международных встреч руководителей стран АТЭС. В 1990 году на одну из таких встреч к нам приезжал сам Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ. Это было еще во времена СССР. От симпозиума 2002 года у меня даже осталась фирменная футболка с эмблемой. Надо сказать, очень качественная вещь! Я тогда работала переводчиком.