Во Владивосток прибывает учебный корабль ВМС Мексики "Куаутемок"

Фаза активного международного сотрудничества тихоокеанцев продолжается. После захода боевого корабля ВМС США крейсера "Каупенс" 14 мая с неофициальным визитом в порт Владивосток прибывает учебный парусник ВМС Мексики "Куаутемок", сообщили РИА PrimaMedia в службе информации и общественных связей ТОФ.

В программе нынешнего визита протокольные встречи командования корабля с руководством города, командованием ТОФ, а также ряд встреч с российскими моряками на всех уровнях. Официальная делегация ВМС Мексики примет участие в церемонии возложения венков к мемориалу Боевой Славы Тихоокеанского флота.

Кроме этого, мексиканские курсанты посетят ряд учебных заведений Владивостока, в том числе ТОВМИ имени С.О. Макарова. В программе визита предусмотрено посещение жителями и гостями нашего города мексиканского судна, сообщает PrimaMedia.