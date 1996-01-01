Под прицелом пиратов

Пираты стали настоящим бичом для судоходства. На помощь гражданским морякам приходят военморы, в том числе и наши тихоокеанцы, которые уже ведут счет одержанным над флибустьерами победам. Вот только частенько эта опасная работа походит на ношение воды в решете...

Тихоокеанцы уже неоднократно одерживали победы над современными корсарами. Открыл им счет БПК "Адмирал Виноградов".

БПК "адмирал Виноградов" 13 января 2009 г. стоял на рейде порта Аден, когда вахтенный на 16 международном радиоканале принял с голландского контейнеровоза "Нэдмолд Баренс" сообщение об атаке пиратов на трех быстроходных катерах.

- Мы сразу отправились на выручку. На поиск и перехват пиратов вылетел противолодочный вертолет Ка-27 со спецназом, - рассказывает капитан БПК "Адмирал Виноградов" Петр ПОДКОПАЙЛО.

Корсары попытались скрыться. Видимо, они перехватили радиопереговоры наших военных, но российский вертолет сумел обнаружить две моторные пластиковые лодки. Только предупредительный огонь спецназовцев заставил пиратов лечь в дрейф. На борту оказались 17 человек. Причем у них не было с собой рыболовных принадлежностей, зато были так называемые "кошки" (крюки) с канатами, канистры с бензином.

- Высадили на лодки досмотровую группу. Вызвали представителей йеменских властей и передали задержанных им, - по-военному сухо рассказывает Петр Подкопайло.

Капитан женат, имеет двоих сыновей. В 2007 г. впервые в жизни отпраздновал новоселье - получил квартиру во Владивостоке. Коренной дальневосточник, он всю службу по окончании ТОВВМУ им. Макарова в 1989 г. провел на Тихоокеанском флоте, в бригаде противолодочных кораблей. Начинал в январе 1990 г., на БПК "Трибуц" отправился в Персидский залив. Самый первый поход оказался и самым продолжительным, около девяти месяцев. Снова отправиться к берегам Африки довелось лишь через 20 лет.

Известие об отправке в антипиратский поход не только взволновало моряков предстоящими испытаниями, но и обрадовало. Монотонная, серая жизнь у причала взорвалась фейерверком впечатлений. Весь экипаж выбежал на палубу полюбоваться дельфинами. Многие военные моряки увидели их впервые. Настоящее шоу показали киты. Самые большие на земле животные высоко выпрыгивали из воды и пускали свои знаменитые фонтаны. Очень дружелюбно российских моряков встретила Индонезия. Экипаж даже съездил развлечься в аквапарк и на сафари. В Аденском заливе увидели акул и пиратов.

Почти три месяца БПК "Адмирал Виноградов" защищал гражданские суда от нападений морских разбойников. Корабль провел 12 караванов из 54 торговых судов 17 стран мира.

- Команду вести караван мы получали из Москвы. Корабль выдвигался в указанную точку моря, где дожидался, пока подойдут гражданские суда. Затем мы выстраивали их в караван с дистанцией в 10 кабельтовых и вели в нужном направлении, - рассказал Петр Подкопайло.

"Адмирала Виноградова" сменил на дежурстве БПК "Адмирал Пантелеев", который 28 апреля задержал у берегов Сомали 29 пиратов. При досмотре пиратского судна моряки обнаружили семь автоматов Калашникова, пистолеты различных марок, алюминиевые лестницы для подъема на борт, навигационное оборудование, в том числе спутниковое, запасные канистры с топливом и большое количество стреляных гильз.

Берега северо-восточной Африки давно превратились в пристанище пиратов XXI века. Опытные капитаны обычно далеко стороной обходят прибрежные воды, надеясь, что быстроходные катера не смогут далеко оторваться от берега. Но в последнее время корсары изменили тактику. Они стали отправлять в пиратский рейд судно-матку с большим запасом топлива, которое тащит на буксире пару быстроходных лодок. В нужной точке пиратский десант, обычно по четыре человека, пересаживаются на катера и нападают на гражданские суда. Благодаря такой тактике пираты могут уходить на 400-600 морских миль от базы.

Нередко пираты - сами обычно бывшие рыбаки - маскируют свои лодки под рыбачьи и из их скопления совершают свои набеги. Причем, как правило, находятся в состоянии наркотического опьянения, утверждают медики, осматривавшие задержанных. Сомалийцы жуют какую-то местную траву, которая снижает болевой порог и аппетит. Нападают пираты не на любое судно. Их атаки координируют с берега. Именно находящиеся на берегу боссы забирают основной куш.

Те, кто идут на абордаж, получают мизерную часть от выкупа. Впрочем, рискуют они не сильно. Современные корсары хорошо оснащены техникой - средствами связи и GPS. У них достаточно мощное оружие - автоматы, пистолеты и даже гранатометы.

Гражданским морякам нечем от них отбиваться. На судах запрещено иметь оружие. Все их вооружение - пожарные брандспойты. Конечно, мало приятного - под сильной струей воды карабкаться вверх по узкой алюминиевой лестнице, но это не смертельно.

Причем, столкнувшись с активным сопротивлением, пираты пускают в ход гранатомет, чтобы загнать моряков в укрытия. Если судно пытается оторваться, активно маневрируя, корсары открывают стрельбу по рубке. Их главная цель - заставить жертву остановиться. Зачастую это удается, и тогда абордаж превращается в легкую прогулку.

Международное сообщество долго не вмешивалось в ситуацию и всколыхнулось лишь после захвата украинского судна с оружием на борту в прошлом году. Многие страны отправили в регион военные корабли. Дежурство у побережья Сомали несут моряки стран НАТО, Евросоюза, Индии, Китая, Японии и Южной Кореи. Россия приступила к патрулированию Аденского залива в сентябре 2008 г.

Однако международная коалиция до сих пор не смогла переломить ситуацию. Сообщения о захватах стали поступать чаще. Некоторые суда удается отбить. И даже пиратов порой захватывают. Вот только обычно они вскоре оказываются на свободе.

Военные моряки передают задержанных властям прибрежных государств, но местный суд обычно верит задержанным, что они простые рыбаки, и отпускает их.

Именно в расчете на снисходительность своей правоохранительной системы пираты никогда не оказывают сопротивления военным. Сразу сдаются. Предварительно выбрасывают за борт оружие и все, что может стать доказательством их преступной деятельности. Редко удается застать их врасплох.

Пираты обеспечивают солидный, по местным меркам, приток капитала в экономику прибрежных стран. Речь идет о десятках миллиардов долларов в год. Например, в настоящее время сомалийские пираты держат в плену не менее 16 судов и около 270 моряков.

Справка "ЗР": Правовой основой силовых действий международных сил против морских пиратов у берегов Сомали служит принятая в декабре 2008 г. резолюция Совета Безопасности ООН. Резолюция не меняет существующее международное морское право. Она касается исключительно Сомали, причем действия в ее рамках могут проводиться только с согласия сомалийского правительства, пусть и слабо контролирующего ситуацию в стране, но все же законного и признанного ООН.