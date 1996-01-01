До Суньки поедем на поезде

ОАО РЖД обсуждает с администрацией Приморского края и Китайской железной дорогой возможность открытия прямого железнодорожного сообщения по маршруту Владивосток - Суйфэньхэ.

По мнению приморских властей, это позволит оптимизировать транспортную схему при пассажирских перевозках. Впрочем, туроператоры считают, что с учетом резкого падения объема перевозок "челноков" сквозной маршрут может быть востребован, только если он будет продлен до Харбина, сообщает "Коммерсантъ".

Сейчас изучается возможность открытия двух железнодорожных маршрутов: Хабаровск - Уссурийск - Гродеково - Суйфэньхэ и Владивосток - Уссурийск - Гродеково - Суйфэньхэ с перспективой продления маршрута до Харбина. В составе поездов будут вагоны СВ, купейные, плацкартные, а также багажные. Пока реальные очертания проявляются у варианта Владивосток - Суйфэньхэ, который лоббирует губернатор Приморья.