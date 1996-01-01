Наука отдыхать

Востребованность прибрежных мест отдыха Приморского края возрастает с каждым годом. То, что творится в августе в Хасанском районе, описать сложно: палатка к палатке, машина к машине. Заповедник, примыкающий к побережью района, волей-неволей стал центром средоточия огромной массы туристов, и в основном неорганизованных.

И тем не менее руководство единственного в мире морского биосферного заповедника считает, что сегодня ставить запрет на посещение его акватории, а также примыкающей охранной зоны побережья - путь тупиковый. Он не избавит от нелегального проникновения на его территорию.

Правильнее расширять экологический туризм и создавать на прилегающих к заповеднику землях современную туристическую инфраструктуру с привлечением возможностей бизнеса. Это создаст предпосылки не только для формирования в крае мощной туристической базы, расширения въездного туризма, но и обеспечит заповеднику серьезную финансовую подпитку на продолжение уникальных научных разработок. При этом материализуется одна из ведущих задач заповедника - экологическое просвещение.

- Об эффективности такого сотрудничества свидетельствует мировая практика, в этом направлении движутся и другие заповедники в России, в том числе и у нас на Дальнем Востоке. Мы частично предоставляем туроператорам свой ресурс и инфраструктуру. За последние три года более-менее созданы предпосылки для культурного посещения трех территорий, появилась возможность размещать на двух береговых кордонах по 8 человек. Но желающих гораздо больше. Только дайверов за сезон бывает около 100 человек. Заповедник может увеличить число посетителей, но начинать надо с определения того, сколько он сможет переварить людей, какова экологически допустимая нагрузка. Пройдет по тропе один человек или сто - разница существенная. Первое представление об этом у нас есть. Второй момент - нам необходимо четко определить места, куда можно пускать людей, а куда категорически нельзя, например, лежбища морских животных. Это сделать нам под силу, но развивать инфраструктуру должен бизнес.

Законодательство в этой области лучше сотрудников заповедника мало кто знает. Если у него найдется бизнес-партнер или партнеры, то поддержка со стороны руководства будет оказана, - обещает Андрей Малютин. - Главным условием такого сотрудничества должна быть игра по нашим правилам. А в качестве пожелания - это должны быть не просто домики-скворечники, каковых на побережье натыкано множество. Да, короткий сезон отдыха - это та штука, которая отпугивает бизнес от масштабных инвестиций в строительство теплых домов, водных горок и иных развлекательных объектов. Люди считают, что такие инвестиции не окупятся. Но я полагаю, что серьезно этот вопрос никто не прорабатывал. К сожалению, менталитет нашего малого и среднего бизнеса, который в основном и преобладает в этом предпринимательстве, замыкается на принципе "еще два скворечника поставлю - и все". Все хотят вернуть деньги за сезон. А ведь туристическую инфраструктуру можно использовать и в другое время года, нужен лишь хороший, продуманный бизнес-план.

Со своей стороны сотрудники морского заповедника уже развивают несколько базовых направлений экологического туризма. Первый - выделена и обустроена эколого-просветительская зона на о. Попова, в ее составе музей, комплекс для проживания, ботанический сад, где представлены основные ландшафтные типы и флора заповедника, проложены экологические маршруты. Интересующемуся человеку нет необходимости проникать на закрытые острова, чтобы посмотреть растительный мир заповедной зоны. Второй - создана охранная зона заповедника. Нахождение в ней возможно, но люди должны жестко соблюдать установленные правила поведения, например, не жечь костры, не ставить палатки. И третий - выделили места в заповеднике, куда допуск людей может быть разрешен с ведома администрации. Это о. Фуругельма - самый южный остров России, где есть экологическая тропа, открыто несколько точек для прохода экскурсионных катеров и есть места для высадки на берег для обзорной экскурсии. Организованы около 12-15 мест для дайвинга. Сотрудники заповедника либо сами сопровождают тургруппы, либо работают с теми компаниями и людьми, которые зарекомендовали себя как корректные организаторы заповедного посещения.

Кстати, освоение предпринимателями прибрежной полосы, примыкающей к заповеднику, помогло бы обеспечить ее чистоту. Местным муниципальным образованиям, в чьем ведении находится прибрежная земля, не до того, чтобы следить за ее содержанием, дел и без того хватает. Да и денег, как всегда, в обрез. Другое дело бизнес, который не только услугами, но и чистотой будет завоевывать посетителей. И тогда не придется сотрудникам заповедника, привлекая добровольцев из числа студентов и школьников, чистить каждый год пляжи и примыкающие к заповеднику территории от мусора, местами грозящего превратить уникальные места в обыкновенные свалки.