Во Владивостоке предложено провести Всемирный саммит по сохранению тигра

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России предложил Правительству РФ провести во Владивостоке в 2010 г. Всемирный саммит по сохранению тигра на уровне глав правительств. Это предложение уже было одобрено всеми соответствующими органами власти.

WWF подержал идею Президента Международного Банка реконструкции и развития Р. ЗЕЛИКА о проведении в 2010 г. - Году Тигра по китайскому календарю - саммита 13 государств, на территории которых еще сохранились дикие тигры, и выступил с предложением провести этот саммит в Приморском крае.

Фонд уже заручился поддержкой этой инициативы от Минприроды России, Минрегиона России, МИД России и администрации Приморского края. Во время визита в Приморье в апреле 2009 г. министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Ю. П. ТРУТНЕВ обсудил этот вопрос с директором Амурского филиала WWF России Ю. А. ДАРМАНОМ и администрацией края. Теперь слово за Правительством Российской Федерации.

"Проведение саммита по сохранению тигра в России было бы очень логичным и символичным, ведь мы единственная страна, где численность тигра не сокращается, - говорит Игорь ЧЕСТИН, директор WWF России. - Мы предлагаем провести саммит в последнее воскресенье сентября 2010 г., когда в Приморье уже несколько лет подряд отмечается День тигра, ставший по-настоящему народным праздником".

Специалисты считают, что необходимо и можно выработать финансовые и политические механизмы, которые не позволяли бы осуществлять крупные инвестиционные проекты, несущие угрозу выживанию тигра и, наоборот, давали "зеленый свет" проектам развития, учитывающим необходимость сохранения тигриных местообитаний. Однако в современных условиях невозможно функционирование таких механизмов в отдельно взятой стране. Они могут работать только при условии эффективной координации на международном уровне.

К саммиту по сохранению тигра WWF предлагает разработать ряд конкретных мер, включая создание Российско-Китайского трансграничного заповедника, расширение территории Всемирного природного наследия в ареале тигра, начать совместную программу реинтродукции тигра в северо-восточном Китае.