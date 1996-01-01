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Приморье стареет, трудоспособные мужчины умирают?
Всероссийская перепись населения, запланированная на осень 2010 года, позволит оценить динамику демографических изменений в Приморье, прошедших с момента предыдущей переписи.
Но уже сегодня можно сказать, что по сравнению с данными переписи 2002 года чис-ло жителей Приморья сократилось на 83,2 тыс. человек (на 4 %) и составило на начало 2009 года 1 988 тыс. человек. Так, на начало прошлого года на тысячу приморских мужчин пришлось в среднем 1089 женщин (1116 - среди горожан и 1009 - среди сельского населения). Устойчивое превышение числа женщин над числом мужчин начинается после 39 лет среди горожан и после 47 - среди селян. Как и в 2002-м в крае женщин старше 65 лет почти в 2 раза больше, чем мужчин.
Распределение населения по полу и возрасту свидетельствует о структурных диспро-порциях, обусловленных как событиями исторического развития, так и демографическими тенденциями. Так, удельный вес населения в возрасте моложе трудоспособного на начало 2008 года составил 15,5% общей численности, в 2002 году - 17,8%. В трудоспособный воз-раст входят поколения 1990-х, времени начала резкого падения рождаемости, а выходят - многочисленные поколения родившихся в послевоенный период. Категория лиц старше тру-доспособного возраста увеличилась и составила 19,7% .
Происходящие изменения влияют на средний возраст проживающих в крае. В 2008 году он составил 37,7 лет, что на 1 год моложе среднего возраста по России. Приморские женщины старше мужчин на 4,7 лет. (По итогам ВПН-2002 средний воз-раст приморцев - 36,6 лет).
По международным стандартам, если доля лиц в возрасте старше 65 лет пре-вышает 7%, то население считается старым, а государство - не достаточно перспек-тивным в демографическом плане. В Приморском крае число лиц такого возраста на начало 2008 года составило 11.5% (по России - 13.8%, в ДВФО - 9.7%). По этому показателю Приморский край можно отнести к стареющим регионам. Процесс старения населения порождает ряд экономических трудностей, социальных проблем, связан-ных с увеличением удельного веса стариков в демографической структуре.
Продолжительность жизни в минувшем году в Приморском крае составила 65,1 года, в том числе 59,3 - у мужчин и 71,4 - у женщин (в Российской Федерации - 67,5, 61,4, 73,9 соответственно). Разница в продолжительности жизни городских и сельских жителей составляет 3,3 года, мужчин и женщин - 12,1 лет. Значительная разница в показателе ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин обусловлена высокой преждевременной смертностью мужчин. Ежегодно свыше трети всех смертей приходится на трудоспособный возраст, при этом мужчин трудоспособном воз-расте в прошлом году умерло в 3,5 раза больше, чем женщин.
Переписная кампания 2002 года создала "портрет" края в процессе от перестро-ечных 90-х годов прошлого века к периоду экономического роста, отразила проблемы демографии и позволила скорректировать политику государства в этом направлении. А Всероссийская перепись населения 2010 года предоставит информацию о практических результатах проделанной работы. На основе её результатов будет разработана новая стратегия, в т.ч. учитывающая последствия кризиса.
По сообщениям Приморскстата
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