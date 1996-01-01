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Кредит на образование
Наступает пора вступительных экзаменов. В наших университетах бюджетных мест больше не стало. Да еще и кризис на дворе. Поэтому многим родителям придется платить за образование своего ребенка, но как это сделать в нынешнее время, если заработной платы с трудом хватает на пропитание и одежду, не говоря еще об оплате услуг ЖКХ. Есть выход - взять кредит на обучение в банке.
Но дают ли банки сейчас вообще кредиты? И в каких банках и по каким условиям можно взять кредит на образование? Взяв за основу, что мне нужно примерно 150 тыс. руб., я прозвонила несколько банков, которые предоставляют услуги кредитования. Как оказалось, в настоящее время кредита на образования вообще нет, есть потребительский кредит, который можно использовать на образование и которые некоторые банки временно не предоставляют, или только предоставляют корпоративные кредиты. А те банки, что предоставляют потребительский кредит, имеют разные условия получения кредита.
Во всех банках, если сумма кредита превышает 50 тыс. руб. требуется полный пакет документов, включая справку о доходах заемщика и 1 - 2-х поручителей с владивостокской пропиской.
Например, в Далькомбанке дают потребительский кредит от 10 тыс. руб. до 1 млн. руб. При этом нужно иметь 2-х поручителей и если брать 150 тыс. руб. на 3 года, то комиссия будет составлять примерно 30% годовых. Но все зависит от того в какой валюте вы будете брать кредит и на какой срок. Заемщик должно достигнуть 21-го возраста.
В Примсоцбанке заемщику должно быть не менее 22 лет, нужна справка с место работы за 6 мес., копия трудовой книжки. Максимальная сумма кредита 300 тыс. руб., при этом нужно иметь 2-х поручителей, комиссия годовых составляет 29,9 % годовых. А если вы берете кредит до 50 тыс. руб. поручителей вообще не требуется.
В Альфабанке, чтобы взять так называемый денежный кредит, заемщику должен достигнуть 25-го возраста, представить справку по форме 2 НДФЛ за 2008 по апрель 2009 год, справку с места работы, справку о добровольном медицинском страховании. Если брать сумму в 150 тыс. руб. на 3 года, то комиссия будет составлять 29 % годовых. Выбор, конечно, небольшой, но решать вам.
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