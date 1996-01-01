ЕГЭ сдают все?!

Приближается время сдачи ЕГЭ в школах, время вступительных экзаменов в университетах. Как все мы с вами уже знаем с этого по закону РФ "Об образование" абитуриенты, поступающие в высшие государственные учреждения должны сдавать ЕГЭ или предоставлять результаты ЕГЭ, сданные в школе.

Впрочем, все не так и страшно, но напрашивается один вопрос: "Как же быть тем, кто ЕГЭ в школе не сдавал?".

Вот я и решила узнать, как обстоят дела в наших университетах города. Оказалось, что если вы хотите поступить на очную форму обучения, то вам необходимо сдавать ЕГЭ, причем нужно заранее подать документы на сдачу ЕГЭ. В таких университетах, как ДВГУ, ВГУЭС, ДВГТУ прием документов на ЕГЭ начинается с 20 июня и заканчивается в первых числах июля. В МГУ основные сроки сдачи ЕГЭ с 26 мая по 19 июня. Также в МГУ есть дополнительные сроки с 7 июля по 17 июля сдачи ЕГЭ для абитуриентов, не сдавших ЕГЭ по уважительным причинам. После этого сдаете вступительные экзамены, которые необходимы для вами выбранной специальности. Если же вы поступаете на заочную форму обучения, то сдаете только вступительные экзамены самого университета. Еще один очень важный момент во всех университетах сдается по 3 вступительных экзамена, а не по 4. Но, конечно, это еще зависит от выбранной профессии, где-то просто нужно проходить творческий конкурс. Что еще очень хорошо, так это то, что во многих вузах нашего города можно пройти пробную сдачу ЕГЭ.