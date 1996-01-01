Жителей Владивостока бесплатно проконсультируют по вопросам оформления визы

Специальное предложение для всех гостей и жителей Приморского края, которые 21-22 мая посетят здание Владивостокского Цирка, подготовили организаторы 13-й Дальневосточной международной туристской выставки "Дальтур 2009". В период работы выставки, а именно с 10 до 18.00 в здании Владивостокского Цирка будет работать консультационный визовый центр. Все желающие смогут получить профессиональные советы по оформлению туристических виз у представителей ведущих туристических объединений края - Российского союза туриндустрии и Некоммерческого Партнерства "Окно в Евразию".

Кроме того, в рамках проведения деловой программы выставки пройдет научно-практическая конференция "Туризм в Приморском крае: региональные особенности и перспективы развития", в которой участники смогут поделиться друг с другом своим мнением по самым актуальным вопросам.

Организатором выставки выступила Администрация Приморского края, оператором - ООО "Дальтур". Участниками "Дальтур 2009" выступят ведущие туристические компании Приморья и других регионов Дальнего Востока. Они смогут представить свои услуги, заключить выгодные контракты. Традиционно в мероприятии представлено порядка 60 компаний - в том числе, туристические операторы и агентства стран АТР - Китая, Кореи, Вьетнама, Таиланда, Малайзии, Японии и других.