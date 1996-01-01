Полосатая жертва

20 апреля 2009 г. на трассе Раздольное - Хасан на мосту через р. Нарва автомашиной была сбита взрослая тигрица. Ее еще живую, но тяжело раненную, обнаружили сотрудники специнспекции "Тигр" .

Моего коллегу Александра Рыбина и меня попросили помочь в оценке состояния, обездвиживании и транспортировке животного. В рамках исследований, проводимых Обществом сохранения диких животных (WCS) совместно с Сихотэ-Алинским заповедником, Тихоокеанским институтом географии и Биолого-почвенным институтом ДВО РАН, нам довелось обследовать более 100 диких тигров: и здоровых, и больных, и раненых. Мы прибыли на место происшествия в 10.30. Тигрица лежала на обочине дороги напряженная, но неподвижная. Осмотр с расстояния пяти метров показал, что у нее открытый перелом позвоночника в задней части тела. Животное находилось в сильном стрессе и испытывало значительную боль...

Было ясно, что она не выживет: человек в подобной ситуации мог бы выжить, но был бы навсегда прикован к инвалидной коляске. Тем не менее, поскольку потеря редкого животного, особенно взрослой самки, критична для выживания популяции, было решено иммобилизировать пострадавшую тигрицу и доставить ее в Приморскую сельскохозяйственную академию (ПГСХА), где высококвалифицированные ветеринары проведут полный осмотр и после будет принято решение о ее дальнейшей судьбе.

К сожалению, мы не могли сразу помочь страдающему животному, так как пришлось ждать около двух часов, пока будут получены все необходимые разрешения на иммобилизацию и транспортировку тигрицы. После получения разрешений животное было доставлено в Приморскую сельскохозяйственную академию, где Е. Н. Любченко, главный государственный ветеринарный инспектор г. Уссурийска, Г. В. Иванчук, старший преподаватель кафедры морфологии и физиологии ПГСХА и И. П. Короткова, заведущая учебной ветеринарной клиники ПГСХА, подтвердили наше предположение о том, что тигрицу придется усыпить.

Вновь пришлось ждать разрешения, теперь уже из Москвы, и умирающая тигрица лежала на операционном столе до 17 часов. К счастью, она находилась под наркозом и не чувствовала боли. Наконец, ей сделали смертельную инъекцию, и через некоторое время ветеринары приступили к исследованию тела. Возраст тигрицы - 8-10 лет, физическое состояние - очень хорошее. Перелом позвоночника - единственное, что угрожало ее жизни.

Тигрица была сбита автомашиной, когда переходила дорогу по мосту. Следы крови и остатки шерсти на асфальте свидетельствуют о том, что автомобиль протащил животное по дороге 40 м. Водитель покинул место происшествия, не сообщив о столкновении, и оставил животное умирать. Скорее всего, это был несчастный случай, но гибель одной тигрицы нанесла большой урон популяции тигра на юго-западе Приморья.

По оценкам специалистов, на данной территории, вдоль границы с КНР, обитает всего 10-12 тигров. От основной популяции, обитающей в горах Сихотэ-Алиня, данная группировка отделена федеральной трассой Владивосток-Хабаровск, освоенными территориями и населенными пунктами, поэтому ее сохранение полностью зависит от наличия взрослых, способных к размножению тигриц. Известно, что взрослые самки являются самой важной частью любой популяции диких животных, поскольку численность молодняка является ключевым параметром, определяющим жизнестойкость популяции.По увеличенным соскам тигрицы специалисты определили, что она не единожды приносила потомство, но, к счастью, на момент гибели не выкармливала тигрят. К 8-10 годам она уже вероятно была бабушкой, но все еще могла давать потомство. С возрастом тигрицы становятся более опытными матерями и более успешны в выращивании тигрят. Учитывая, что на юго-западе Приморья обитает всего 5-6 тигриц, гибель взрослой опытной самки означает угрозу существованию данной группировки животных.

Данный случай стал еще одним примером того, какую опасность представляют собой дороги для амурского тигра. Животные гибнут под колесами. Передвигаясь по лесным дорогам и не испытывая страха перед машинами, они становятся легкой мишенью для браконьеров. Дороги разделяют популяции на группировки, не способные выжить в изоляции друг от друга. Разветвленные дорожные сети являются одним из ключевых факторов, ведущих к уничтожению мест обитания и браконьерскому истреблению тигров на всей территории Азии, то же самое происходит и в России.

Дороги, конечно, нужны, и трасса Раздольное - Хасан, на которой была сбита тигрица, является важной транспортной артерией юго-западного Приморья. Однако существуют способы, как уменьшить негативное воздействие дорог на живую природу. Необходимо проводить тщательное планирование перед строительством или реконструкцией трасс. Чтобы избежать столкновений диких животных с автомашинами, можно прокладывать дороги через туннели, возводить высокие и длинные мосты через реки, а также надземные подземные переходы для животных в местах их перемещений. Можно изолировать дороги сеткой и оставлять проходы там, где звери могут пересечь трассу в безопасности. Все эти меры обойдутся недешево, но они помогут сохранить тигров и леса, от которых в конечном итоге зависит наше здоровье и благополучие.

Джон ГУДРИЧ,

Общество сохранения диких животных (WCS).