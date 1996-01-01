Радиационный перебор

Авторы "Эколого-радиометрического мониторинга Южного Приморья" В.А. АБРАМОВ и В.П. МОЛЕВ высчитали, что средняя облучаемость жителей полуострова Муравьева-Амурского, на котором расположен Владивосток, превышает в 1,8 раза среднюю по... всей земле.

При этом две трети радиактивного облучения учеными отнесены к естественным и лишь треть - к искусственным источникам. Особенно "везет" районам города, сопредельным с ТЭЦ-2, на которой ежегодно сжигается около 2,4 млн тонн угля (или 11,4 тонн "эквивалентного урана"). Причем вредные выбросы в атмосферу составляют порядка 50 тыс. тонн золы (или 1650 "эквивалентного урана"). Благодаря этому пышнее зеленеют леса и больше размерами вырастают грибы в парковой зоне города. "Факел" выбросов свободно достигает района б. Лазурной - одного из излюбленных мест отдыха горожан. Когда же ветер дует с северо-востока, то дым от ТЭЦ-2 несется в район бухт Тихая и Патрокла. Однако в районе будущего саммита АТЭС выпадение вредных осадков незначительно. Аналогично и по части загрязненных инфильтрационных вод, которые попадают из золоотвалов в бухту Промежуточную и при помощи морских течений почти не достигают о. Русский.

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