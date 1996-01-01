Новую форму Российской армии увидим лишь на параде 9 мая

Жертвой финансового кризиса стала новая форма российской армии, которую разработал один из самых дорогостоящих модельеров России Валентин ЮДАШКИН.

В дизайне мундиров Юдашкин использовал исторические мотивы царской армии, использовал синие и красные цвета, а в парадной форме - золотое шитье и украшения из латуни. Форму показали Владимиру ПУТИНУ еще полтора года назад, когда он был президентом. Она ему понравилась, фабрики сели за исполнения заказов, но...

Как заявил недавно глава комитета по обороне Совета Федерации России Виктор ОЗЕРОВ, денег в госбюджете хватит на пошив новой формы только для участников парада Победы 9 мая. В эфире радио "Эхо Москвы" Виктор Озеров объяснил, что новая форма не является приоритетом.

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