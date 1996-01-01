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Благотворительный сбор средств в помощь ветеранам продолжается

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Ротари - клуб Владивосток" и "Ротаракт - клуб Владивосток" проводят акцию "Георгиевская ленточка" и благотворительный сбор средств для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Седанкинском доме-интернате.

Общая сумма на первоочередные нужды, которую не в состоянии покрыть краевой бюджет, невелика - чуть более 722 тыс. руб. Эти средства необходимы для приобретения медицинского оборудования, строительных материалов для ремонта комнат, где живут ветераны, покупки бытовой техники первой необходимости.

Для сбора благотворительных пожертвований будут установлены ящики в холле кинотеатра "Океан", а также в торговых центрах "Клевер Хаус" и "Максим". Здесь же будут раздавать "Георгиевские ленты", уже ставшие символом нашей памяти. Акция пройдет с 6 по 10 мая 2009 г. Во время проведения акции и сбора пожертвований у ящиков будут дежурить волонтеры организации, денежные средства будут изыматься и по акту передаваться администрации ГУ "Приморский центр социального обслуживания населения", в чьем ведении находится Седанкинский дом ветеранов. Подробности о сборе благотворительных средств для Седанкинского дома ветеранов по тел. +7 (4232) 903312 (Светлана Баженова) либо по электронной почте: fe-centre@mail.ru

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