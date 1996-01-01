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Выбираем натуральное

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Конечно, трудно найти время, чтобы приготовить себе маску или бальзам, но порой это жизненно необходимо, например, если ваши волосы стали тусклыми и секутся.

Французы говорят, что для хорошего настроения достаточно просто вымыть голову. А если еще и воспользоваться народными рецептами, результат превзойдет все ваши ожидания - волосы вновь станут блестящими и здоровыми.

Ополаскивание

После мытья обязательно ополаскивайте волосы. Для сухих и нормальных волос идеально подойдет настой цветков липы сердцевидной: возьмите 4 стол. ложки цветков, залейте литром крутого кипятка и настаивайте в течение 20 минут в закрытой посуде.

А вот рецепт ополаскивателя для жирных волос. Смешайте по 0,5 стакана отвара крапивы двудомной и настоя мяты перечной с 1 стол. ложкой морковного сока, затем добавьте 4 стол. ложки лимонного сока.

Если волосы быстро становятся грязными, ополаскивайте их отваром крапивы двудомной, коры дуба обыкновенного, травы хвоща полевого, цветков календулы лекарственной, корня лопуха.

Укрепление

Укрепить волосы и придать им пышность поможет настой цветков и шишек хмеля обыкновенного.

Маски

Не забывайте баловать волосы специальными масками.

Маска, стимулирующая рост волос. Смешайте 2-3 стол. ложки пюре из свежих спелых помидоров с 1 стол. ложкой пюре из репчатого лука. Полученную массу втирайте в корни волос через день, предварительно вымыв голову шампунем. Чтобы масса не стекала, наденьте на голову шапочку для душа. Через 20-30 минут смойте все большим количеством теплой воды. Для достижения результата достаточно 6-10 таких процедур.

Витаминная маска для нормальных волос. Тщательно перемешайте стол. ложки морковного и 2 стол. ложки лимонного сока со стаканом отвара мяты перечной. После мытья вотрите смесь в кожу головы и волосы, оставьте на 3-5 минут, а затем ополосните теплой водой.

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