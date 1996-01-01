Кремы от морщин убивают клетки кожи

Канадские ученые пришли к выводу, что вещество, которое широко применяется при производстве кремов от морщин и других косметических средств, вызывает патологические процессы в клетках кожи.

Соединение, о котором идет речь, называется 2-диметиламиноэтанол (DMAE). Оно входит в состав косметических кремов, губных помад, шампуней, мыла и детских лосьонов.

Считается, что под действием DMAE клетки кожных покров, фибробласты, увеличиваются в размерах за счет расширения внутриклеточных полостей - вакуолей. Именно на этом свойстве DMAE, по утверждению разработчиков косметических средств, основан эффект разглаживания морщин и складок кожи.

В ходе экспериментов, проведенных исследователями из Университета Лаваля под руководством доктора Франсуа Марсо, выяснилась, что DMAE действительно приводит к временному увеличению размеров фибробластов, однако его действие этим не ограничивается. В течение последующих нескольких часов ученые зафиксировали резкое замедление метаболизма и скорости деления фибробластов, а затем и гибель значительной их части.

При концентрациях DMAE, аналогичных концентрациям этого вещества при нанесении на кожу косметических кремов, в течение первых 24 часов в исследуемой культуре погибало до 25% клеток.