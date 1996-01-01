Пора к стоматологу

Будете ли вы довольны выбором стоматологической клиники - зависит от того, какая у вас проблема и повезло ли вам с лечащим врачом.

Некоторые пациенты ходят к конкретному врачу по рекомендации знакомых. Добросовестные стоматологи от себя добавляют: если ваш знакомый хорошо отзывается о враче или клинике, в которой ему пару месяцев назад классно отремонтировали все 32 зуба, - можно порадоваться за человека. Но самому спешить не стоит. А вот если вашего знакомого лечили пару лет назад и все сделанное до сих пор сохранилось... Это уже рекомендация, достойная серьезного внимания.

Что положено бесплатно

Есть два типа стоматологических клиник: государственные и частные. К первым мы приписаны по полису обязательного медицинского страхования и в соответствии с программой госгарантий имеем право на получение определенного комплекса бесплатных медицинских услуг.

Во Владивостоке их оказывают три муниципальные стоматологические поликлиники (две взрослые и одна детская) и стоматологические отделения при районных поликлиниках № 7 и № 9. Для сравнения: в соседнем Хабаровске бесплатных поликлиник свыше двадцати!

При наличии страхового полиса в муниципальных поликлиниках бесплатно окажут следующие виды услуг: лечение кариеса и его осложнений, лечение заболеваний пародонта, лечение челюстных кист, удаление зубов, физиотерапевтические процедуры, рентген.

Однако надо учесть, что на одно посещение пациента в системе обязательного медицинского страхования выделяется всего лишь около 6 рублей. Понятно, что самые современные материалы и медикаменты на эти деньги приобрести невозможно. То есть лечение будет надежным, пломбу поставят, но цементную. Хочется современную - придется доплатить. Прейскурант цен на дополнительные платные услуги обычно размещается на виду, в регистратуре. При необходимости дополнительную информацию можно получить у администрации поликлиники.

До недавнего времени бытовало мнение, что хорошие врачи в государственных медучреждениях не работают - их переманивают к себе высокими зарплатами коммерческие клиники.

- После того как в нашей стране была разрешена платная медицина, стоматологи действительно уходили в коммерческие клиники. Но как только государственные медучреждения повернулись лицом к рыночной экономике, стали отчислять процент от оказания платной услуги ее исполнителю, нашли средства на новое оборудование и медикаменты, врачи стали возвращаться в родные пенаты. И сегодня у нас нет текучки кадров, а нынешние выпускники вузов стремятся попасть на работу именно в муниципальную стоматологию, - рассказывает главный врач Владивостокской городской стоматологической поликлиники Андрей Прокофьев.

НАША СПРАВКА. Городской стоматологической поликлинике недавно исполнилось 85 лет. По полису ОМС к ней приписаны 187 тысяч владивостокцев. В прошлом году здесь было пролечено около 60 тысяч зубов и свыше 12,5 тысяч удалено.

Куда пойти, куда податься

Если муниципальные стоматологические учреждения во Владивостоке пересчитаешь по пальцам одной руки, то частных в нашем городе аж 139! Какое выбрать?

Первый потребительский критерий - цена. Существуют приблизительно три разряда стоматологических учреждений: дорогие (элитные), средние и дешевые. Казалось бы, чем дороже, тем лучше. Но эта логика работает не всегда. Некоторым пришлось убедиться на собственном горьком опыте, что чрезмерные цены на услуги эскулапа еще не гарантируют его высокой квалификации.

Второй критерий - размах учреждения. Есть крупные клиники и даже системы клиник. В больших и качественных стоматологиях есть лаборатории, специализированные отделения, новейшие технологии, материалы и т.п. Но и цены в таких раскрученных учреждениях выше.

А еще есть маленькие клиники или кабинеты, которые берутся решить все ваши проблемы. К сожалению, не все проблемы поддаются, зато пациент - в центре внимания.

Но лучший способ не ошибиться в выборе - это понимать, что за ценами, размахами стоит предложение того или иного отношения к лечению зубов.

Например: дорогая стоматология исходит из последних достижений медицины. Если есть возможность сохранить зуб, врачи будут спасать его до конца, применяя адекватные технологии. Для дешевой стоматологии очень проблемный зуб становится неизлечимым в тот момент, когда пациент не может оплатить его настоящее лечение.

Экономия на лечении - тоже вопрос уровня. В клинике среднего или низкого ценового уровня хороший врач может поставить пациенту пломбу из импортного материала. В клинике подороже человеку могут предложить изготовить вместо нее вкладку - вариант пломбы, которая сделана не во рту пациента (во время приема), а в зуботехнической лаборатории, по оттиску зуба. В этом случае пациенту приходится меньше времени проводить в стоматологическом кресле с открытым ртом. К тому же, вкладки живут дольше, чем пломбы.

Пломба с гарантией

Любое лечение начинается с диагноза. Прежде чем врач включит бормашину или возьмет в руки шприц, выясните, что, собственно, он собирается лечить и как. Опытному стоматологу достаточно один раз заглянуть в ваш рот, чтобы поставить диагноз и определить "объем работ". И то и другое он должен довести до вашего сведения, а также сообщить, сколько раз вам придется посетить его кабинет и во что все это обойдется. Только получив ваше согласие, врач может приступать к работе.

Согласившись на лечение, проследите, чтобы на ваше имя была заведена медицинская карта. В нее врач или медсестра вносят все сведения, касающиеся вашей болезни, ее лечения, используемых материалов и лекарств.

Медицинская карта - это документ, который может рассматриваться как договор об оказании услуги, заключенный между вами и лечебным учреждением, а значит, фигурировать в любом суде, если дело до этого дойдет. Кроме того, дата вашего посещения, зафиксированная в карте, станет началом отсчета гарантийного срока, который каждая уважающая себя клиника устанавливает на свою работу. И если пломба вылетит раньше времени, вы с картой на руках сможете требовать повторного бесплатного лечения или любой другой сатисфакции, предусмотренной Законом РФ "О защите прав потребителей".

Оплачивать оказанные вам услуги в коммерческой клинике следует только через кассу. Чек - это подтверждение того, что вы выполнили обязательства по договору. В нем должна быть проставлена стоимость каждой процедуры в отдельности и дата вашего посещения.