Пандемия страха страшнее гриппа

Миру в большей степени угрожает паника и истерия, раздуваемая в связи с выявлением новых случаев заражения людей так называемым свиным гриппом (A/H1N1), нежели сама болезнь, утверждают известные зарубежные ученые.

"Множество так называемых "случаев гриппа" объявляются просто напуганными людьми с насморком. Нынешние страхи по поводу свиного гриппа изображают его смертельную опасность гораздо более преувеличенно в сравнении с реальностью", - считает известный исследователь эпидемий вирусных инфекций профессор Марк Сигел.

По его оценке, распространяемость вируса вовсе не так массова и скоротечна, как это выглядит со страниц СМИ, сделавших вспышку свиного гриппа мировой "топ-ньюс" и усилив тем самым панику среди населения разных стран. Теперь эксперты говорят, что почти в тысяче случаях тогдашняя вакцинация связывается с такими негативными последствиями, как паралич. Сенатор Рон Пол в эфире CNN напомнил, что в результате паники в 1976 году лишь один погиб непосредственно от гриппа, а еще 26 жертв были на счету обязательной вакцинации, за которую проголосовал тогда перепуганный Конгресс.

Он напомнил, что ни первая известная вспышка свиного гриппа в 1976 году, ни пандемия птичьего гриппа в 2006 году не были столь смертоносными, как это преподносилось и воспринималось на уровне массового сознания.

Смерть одного-единственного армейского новобранца в 1976 году и обнаружение вируса в крови еще 500 контрактников, которые никогда не заболели, вызвала национальную панику и вакцинацию 40 миллионов американцев. И почти в тысяче случаях она связана с такими негативными последствиями как паралич. Сенатор Рон Пол в эфире CNN напомнил, что в результате паники в 1976 году лишь один погиб непосредственно от гриппа, а еще 26 американцев стали жертвами обязательной вакцинации.

"Паника вокруг свиного гриппа распространяется гораздо быстрее вируса. Хотя смертельная опасность свиного гриппа многократно ниже привычного гриппа, правительства мира действуют так, словно наступил час Армагеддона", - сообщается на сайте радиостанции Prison Planet.

Несмотря на официальные данные о том, что свиной грипп не передается с мясом свиней, в Египте разрушают свинофермы, многие страны ввели временные ограничения на импорт американской и мексиканской свинины. И это тоже своего рода истерия. Поэтому зав. инфекционным отделением краевой клинической больницы №2 Ольга Дадалова советуют приморцам не впадать в панику: "Чуть больше тысячи заболевших - ничтожное число для обычной эпидемии гриппа. А чтобы предохранить себя от вирусной инфекции, придерживайтесь здорового образа жизни, включая полноценный сон и физическую активность. Больше бывайте на свежем воздухе, чаще проветривайте помещение, регулярно мойте руки и избегайте контактов с чихающими и кашляющими людьми".