Аллергологи справили новоселье

Взрослые и дети, страдающие бронхиальной астмой, заболеваниями легких, аллергиями, нарушениями иммунной системы, могут получить здесь бесплатную медицинскую помощь.

- В обновленном медучреждении созданы все необходимые условия для пациентов и персонала, которому еще несколько месяцев назад приходилось работать в очень стесненной обстановке, - отметила главный врач клинико-диагностического центра Анжела Кабиева.- На данный момент бывшее здание клинико-диагностического центра признано аварийным. Теперь же наш центр соответствует всем нормам, в наличии - современное медицинское оборудование, которое позволит принимать еще большее количество пациентов.

В церемонии открытия аллерго-респираторного центра принял участие глава города Игорь Пушкарев. По традиции он перерезал красную ленту, поздравил всех сотрудников с открытием медучреждения нового уровня.