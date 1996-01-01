"Мортранс" корректирует расписание

По сообщению ООО "Мортранс", с 1 мая этого года внесены изменения в график работы морского транспорта на о. Попова и пос. Славянка. Теперь на пос. Славянка дополнительно добавили в 8.50 катер "Лотос", а в 18.30 будет отправляться паром. На о. Попова по вторникам, четвергам и субботам в 16.30 будет отплывать теплоход с заходом на о. Рейнеке. Для всех других прибрежных зон график работы паромов, катеров и теплоходов остался без изменений.