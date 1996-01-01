Во Владивостоке приступили к строительству новой авторазвязки

Строители приступили к строительству во Владивостоке новой автодорожной развязки в районе улиц Гоголя и Некрасовской, прилегающем к месту строительства мостового перехода через бухту Золотой Рог во Владивостоке.

Как сообщил РИА PrimaMedia Александр ГОФМАН, заместитель генерального директора ЗАО "ТМТ", в данном районе разместится автодорожная эстакада, поэтому в настоящее время здесь идет сооружение первой подпорной стены. Всего планируется построить 26 таких подпорных сооружений.