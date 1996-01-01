Бабушке по ошибке прислали по почте винтовку

The Daily Mail сообщает об очередной накладке в работе британской почты: пожилая англичанка Кэтрин РУТС ожидала посылку с конской сбруей, но вместо нее получила штурмовую винтовку Heckler&Koch. Как выяснилось позже, ценный груз предназначался для полицейского управления, расположенного в двух милях от дома Рутс, но сотрудник перепутал почтовый индекс. В полиции заявили, что винтовка переделана в тренировочный макет, "стреляющий" не пулями, а пучками инфракрасного излучения, и никакой опасности для здоровья не представляет. Однако напуганная старушка требует провести расследование.