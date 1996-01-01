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Пуля - дура, а грудь - молодец!
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Жительница Бразилии выжила, получив пулю в грудь, потому что деньги, на которые позарились грабители, держала в бюстгальтере. Туго набитый купюрами лифчик затормозил пулю.
58-летняя Ивона ПЕРЕЙРА собралась сесть в автобус, когда была остановлена вооруженными преступниками. В левой чашечке ее бюстгальтера находилось 67 долларов мелкими купюрами. Когда подоспела полиция и началась перестрелка, пуля отрикошетила госпоже Перейре как раз в левую грудь. Этого оказалось достаточно, чтобы спасти жизнь бразильянки. Пуля застряла в мягких тканях, и как только перестрелка утихла, Перейру доставили в ближайшую больницу, где оказали необходимую помощь, пишет сайт isra.com.
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