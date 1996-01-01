Диагноз: долгострой?

Завершить работы по подготовке нулевого цикла под строительство во Владивостоке федерального ортопедического центра планируется к концу этого года. Но когда он сможет принять первых пациентов, предсказать никто не берется. Аналогичная ситуация и с федеральным кардиоцентром в Хабаровске.

Оба медицинских центра - из плеяды 15 высокотехнологичных федеральных больничных комплексов, запланированных в рамках национального проекта "Здоровье". По постановлению правительства первые четыре их них - в Пензе, Астрахани, Чебоксарах и Краснодаре - должны были начать работу еще в 2007 году. Но пока открылись лишь два. Ни один не был сдан в срок.

Досье Все федеральные центры возводятся по типовому проекту - из отдельных модулей, каждый из которых представляет собой помещение или его часть со всеми коммуникациями, мебелью и сантехникой. На их строительство государство выделило 32 млрд руб. Но первый этап работ - выделение земельного участка под строительство, проектирование и возведение цокольного этажа здания, прокладка инженерных коммуникаций и подъездных путей - возложен на регионы и финансируется из региональных бюджетов.

В Приморье к закладке фундамента под строительство здания федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в районе ул. Можайской во Владивостоке приступили в октябре прошлого года.

- Все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком, - сообщили нам в краевом предприятии "Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края". - Завершить их планируется до конца 2009 года. 224,8 млн руб. было освоено в прошлом году и 15,1 млн руб. за первые три месяца этого года. Уже полностью готов фундамент, ведется заливка перекрытий и стен подземной части главного корпуса здания, прокладывается водопровод, обустраиваются подъездные пути и готовится площадка для складирования готовых модулей, поставка которых начнется в IV квартале.

После того как нулевой цикл сдан, генподрядчик строительства ФГУП "ТЕХНОИНТОРГ" с участием немецких специалистов начинает монтировать на готовом фундаменте заказанные в Германии модули. И хотя их монтаж занимает порядка трех месяцев, сдача в эксплуатацию жизненно важных объектов нацпроекта растягивается на год и более.

Первым открылся центр сердечно-сосудистой хирургии в Пензе. Он был сдан в эксплуатацию в январе прошлого года, но оперировать в нем начали только с конца августа. Сдача ортопедического центра в Чебоксарах переносилась несколько раз. И хотя монтаж всех 383 медицинских модулей был завершен еще в январе 2008-го, в эксплуатацию он был введен лишь 20 февраля этого года. 3 марта были проведены первые операции. Неоднократно нарушались сроки сдачи и кардиоцентра в Астрахани. Наконец, сдан.

В Красноярске, как сообщала "Российская газета", сначала из-за халатности подрядчика были сорваны сроки сдачи нулевого цикла. Потом, во время шторма, часть модулей, отправленных из Германии... утонула в Баренцевом море. Чуть позже в Красноярске же в пяти модулях был обнаружен грибок, и строительство экстренно приостановили.

Был недоволен темпами и масштабом работ по созданию федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в столице ДВФО и на тот момент хабаровский губернатор Виктор Ишаев. Край выполнил свой объем работ полтора года назад. И хотя на сегодняшний день клиника "из кубиков" практически собрана, до ее окончательной сдачи может пройти немало времени. В мае здесь ждут первые поставки оюорудования. Вторую зиму спасаем фундамент и отапливаем его, - заявлял в сентябре прошлого года хабаровский губернатор. - Проектная стоимость объекта - 2,3 млрд руб., но она уже перевыполнена.

Интересно, во сколько оценивается проект сегодня, учитывая девальвацию рубля? И не окажется ли ортопедический центр во Владивостоке в еще более сложной финансовой ситуации?